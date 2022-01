Navpična rast okužb z omikronom: to je nevarnost, ki jo prinaša

ZDA sredi širjenja koronavirusne različice omikron doživljajo »skoraj navpično rast« primerov okužb z novim koronavirusom, a vrh tokratnega vala je morebiti oddaljen le nekaj tednov. To trdi glavni svetovalec ameriškega predsednika za covid 19 Anthony Fauci. »Zagotovo smo sredi zelo resnega vala in porasta primerov,« je dejal za oddajo televizije ABC This Week. Ob širjenju omikrona po svetu so v ZDA v petek potrdili več kot 440.000 novih okužb, skoraj natanko 200.000 več kot med vrhom lanskega februarja.

Val hitro minil

Dr. Anthony Fauci. FOTO: Leah Millis, Reuters

Pomanjkanje zdravstvenega kadra

A kot je dejal Fauci, izkušnje iz Južne Afrike (tam so konec novembra kot prvi potrdili omikron, val širjenja pa je kmalu dosegel vrh in se umiril) ponuja nekaj upanja. Vse več je po njegovih besedah tudi dokazov, da je omikron milejši kot prejšnje različice. Tudi v ZDA so zaenkrat ravni smrtnih primerov in hospitalizacij zaradi covida veliko nižje kot med prejšnjimi vali. ZDA tako kot druge države poskuša najti ravnovesje med zaščito javnega zdravja, obvarovanjem gospodarstva in poseganjem v ključne storitve. Glede vračanja otrok v šole v ponedeljek sta tako Fauci kot minister za šolstvomenila, da je pouk v živo mogoče izvesti varno, če so sprejeti ustrezni preventivni ukrepi. Fauci je starše znova pozval, naj poskrbijo, da bodo otroci cepljeni, da bodo nosili maske in se po potrebi testirali.

Na drugi strani pa je za CNN profesorica urgentne medicine Esther Choo opozorila, da nagla rast okužb že povzroča novo zdravstveno krizo zaradi pomanjkanja kadra v bolnišnicah zaradi številnih okužb in karanten. »Razumeti moramo, da je naš zdravstveni sistem v popolnoma drugačnem stanju, kot je bil v prejšnjih valih. Imamo izjemno veliko odsotnih zdravstvenih delavcev, izgubili smo jih kar 20 odstotkov, morda še več.«