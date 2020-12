Minister Gantar odgovarja na očitke: Namen je preprečiti delo na črno

je v nedeljo zvečer sporočil novico, da se je vlada odločila, da do 23. decembra začasno sprosti nekatere ukrepe . V statističnih regijah Osrednja Slovenija, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska se v omejenem obsegu odpirajo trgovine z obleko, obutvijo, s športno opremo ter avtosaloni ... V teh regijah se za uporabnike aplikacije #ostanizdrav do vključno 23. 12. 2020 (in če vmes v njih ne bo poslabšanja epidemiološke situacije) odpravlja omejitev gibanja na občino. Deloval bo javni promet, odprli pa se bodo tudi frizerski saloni.Na twitterju se je pojavil očitek, da je minister»še teden nazaj zaustavljal nenujno industrijo, danes je oznanil odprtje pedikerskih salonov in avtopralnic«.Na to se je kmalu odzval minister, ki pojasnjuje, da so pri tej odločitvi poslušali stroko. »Takšno je bilo mnenje stroke, gre za en teden pod strogimi pogoji, namen je preprečiti delo na črno, ki je bolj nevarno za širjenje virusa. Industrija ima med prazniki kolektivne dopuste, sem pa še vedno na stališču, da bi morali nenujne gospodarske dejavnosti zaustaviti že prej,« je zapisal.