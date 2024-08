Minister Boštjančič spregovoril o paketu davčnih sprememb, Han nad tem ni preveč navdušen

Po seji vlade so pred medije stopili minister za finance Klemen Boštjančič, ministrica za kulturo Asta Vrečko in podpredsednik vlade Matej Arčon. Predstavili so sprejete odločitve.

Vlada je po besedah Arčona med drugim sprejela odlok, s katerim se bo prispevek RTV podražil za 1,27 evra. S 1. januarjem bo tako znašal okoli 14 evrov. »Zavedamo se stanja v zavodu, prispevek se ni podražil zadnjih 12 let, nobena vlada do zdaj se ni znala s tem soočiti.«

Minister Boštjančič je spregovoril o paketu davčnih sprememb. Kot pravi, ga bo vlada potrdila v petek. Ministrstvo za finance je osnutke zakonskih predlogov v javno obravnavo dalo v začetku junija, na podlagi javne obravnave in medresorskega usklajevanja pa je v sveženj, ki je pripravljen za sprejem na vladi, vneslo nekaj manjših sprememb.

Ugodnejša davčna obravnava za visoko kvalificirane kadre iz tujine

Z bistvenim delom predlaganih ukrepov na ministrstvu, kot pravijo, sledijo ciljem povečanja produktivnosti in mednarodne konkurenčnosti gospodarstva oz. dviga dodane vrednosti. Med temi predlaganimi ukrepi je ugodnejša davčna obravnava za visoko kvalificirane kadre iz tujine. Poleg tega je predvideno olajšano nagrajevanje delavcev z delnicami in deleži, z ugodnejšo davčno obravnavo pa naj bi inovativnim zagonskim podjetjem pomagali pri nagrajevanju zaposlenih z deleži oz. opcijami za njihovo prodajo ter pri zagotavljanju likvidnosti.

Poseg v obdavčitev normirancev

Drugi del paketa ukrepov pa naj bi z odpravo pomanjkljivosti v davčnem sistemu ob izboljšanju konkurenčnosti povečal pravičnost sistema. Med predlogi, ki so v javnosti naleteli na kritike, je poseg v obdavčitev samostojnih podjetnikov z upoštevanjem normiranih odhodkov, t. i. normirancev. Gospodarska združenja opozarjajo, da sveženj ne bo bistveno izboljšal poslovnega okolja oz. ga bo v delu celo poslabšal. Na ministrstvu medtem pripravljajo drugi paket predlogov, ki naj bi bolj celovito prenovil sistem.

Han z vsemi rešitvami ni zadovoljen

Tudi gospodarsko ministrstvo po navedbah ministra Matjaža Hana za zdaj ni zadovoljno z vsemi rešitvami iz svežnja predlogov davčnih sprememb, ki ga je danes obravnavala vlada. Ob robu dogajanja na sejmu Agra je izrazil željo po dodatnih usklajevanjih in pa, da bo davčna zakonodaja gospodarstvu pomagala, ne povzročala dodatnih težav.

Han je povedal, da imajo kar nekaj pripomb, a da o njih ne želi govoriti širši javnosti, temveč jih želijo razrešiti znotraj vlade in koalicije.