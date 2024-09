Miklavž se v jamo spusti po vrvi

Letos mineva 120 let od odkritja jame Dimnice in 110 let od začetka njenega turističnega razvoja. V organizaciji Jamarskega društva Dimnice Koper in Občine Hrpelje - Kozina ter Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov ter Turističnega društva Dimnice Slivje so potekale že številne prireditve, nekaj pa jih je še na sporedu. Osrednjo so pripravili v sklopu praznika Občine Hrpelje - Kozina, ob tej priložnosti pa so predstavili zgibanko in vodnik Naj 10 jame Dimnice ter pripravili bogat spremljevalni glasbeni program.

Po slavnostnem pozdravu županje Saše Likavec Svetelšek in Ester Mihalič, ki na občinski upravi skrbi za prireditve in turizem, sta o jami in njenih lepotah spregovorila predstavnik Območne razvoje agencije Krasa in Brkinov Edi Fabjan ter predsednik Jamarskega društva Dimnice Koper Franc Malečkar. Slovensko planinsko društvo Trst je pred 110 leti uredilo jamo za turizem, prihodnje leto pa bodo proslavili 60-letnico skrbi zanjo. Raziskanih je okoli devet kilometrov rovov v dveh etažah. Po zgornji je speljana kilometer dolga turistična pot. V spirali doseže dno 40 metrov globokega brezna s Plesno dvorano, prav tam je potekala več kot enourna prireditev, med katero je številne obiskovalce s pristno irsko glasbo in plesom očarala skupina Turn on Irish pod vodstvom Marka Hrabarja.

Edi Fabjan, desno, je spregovoril o lepotah jame.

Ostanki vodovodnega zajetja iz druge svetovne vojne so edini v Evropi.

Naravni spomenik

Županja je prebrala zapis o odkritju jame, ki ga je sestavil Josip Hočevar in je bil objavljen v Planinskem vestniku januarja 1905. Obenem je poudarila, da je občina jamo kot naravni spomenik zavarovala zaradi izjemne vsebine in odkrivanja podzemnih rovov v smeri proti izviru Rižane in pod Brkini. Prav tako gredo zasluge hrpeljsko-kozinski občini, da je jama uvrščena med točke geoparka Kras-Carso, s tem pa se odpirajo možnosti za globalno promocijo. »Dimnice so ena od štirih jam v Sloveniji, ki so vključene v obnovo turistične infrastrukture z evropskimi sredstvi. Edina turistična jama v naši občini je pomembna in skupaj z lokalnim prebivalstvom ter jamarskim društvom si prizadevamo za trajnostni razvoj. Bogato bibliografijo jame smo objavili tudi v občinskem glasilu in na spletni strani,« je še podarila županja.

Kot je pojasnil dolgoletni jamar Franc Malečkar: »Jama Dimnice je mednarodno uveljavljena pri pedagoškem delu, kar dokazuje pobratenje z jamo Vecchia Diga pri Barcisu v Italiji, ki ima podobno dejavnost. Gre za edino takšno sodelovanje v Evropi. Ostanki vodovodnega zajetja iz druge svetovne vojne so edini v Evropi na globini sto metrov. Urejena betonska ploščad in oder v dvorani pod vhodnim breznom omogočata izvedbo koncertov, literarnih večerov, pa tudi sprejem Miklavža, ki se med otroke spusti po vrvi skozi odprtino na stropu, kjer so nekoč potekale vodovodne cevi.« Prav s tega kraja je med visenjem na vrvi zbrane pozdravil Malečkar in se zahvalil vsem, ki so kakor koli pripomogli k praznovanju. Spomnil se je tudi jamarjev, ki jih ni več med nami (ustanovitelja društva Lojzeta Počkaja, novinarja Roberta Škrlja, Petra Perka in prvega raziskovalca Ivana Andreja Perka, ki se je leta 1904 spustil v jamo, ter predsednika TD Dimnice Darija Cergola).

Franc Malečkar je imel govor kar med visenjem na vrvi.

4,4 milijona evrov znaša vrednost projekta.

V geoparku

Triletni projekt Kras Carso II se je začel januarja 2023 v sklopu projekta Interreg Italija-Slovenija. Vrednost projekta, v katerega je vključenih 12 partnerjev, znaša 4,4 milijona evrov, prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 3,5 milijona.

»Poglavitni cilj je ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki bo skrbelo za čezmejni geopark Kras-Carso. Ta geopark, za katerega smo že leta 2019 podpisali pismo o nameri in določili način njegove ustanovitve, še ni uradno ustanovljen,« je povedal Fabjan. Geopark Kras-Carso se razteza na 936 kvadratnih kilometrih, od tega 723 v Sloveniji in 213 v Italiji. Vključuje kar 63 geotočk, ki poudarjajo naravne znamenitosti in geološke posebnosti območja – med njimi je prelepa jama Dimnice. Fabjan še dodaja, da se projekt osredotoča tudi na turizem in razvoj novih, inovativnih turističnih produktov. Z digitalizacijo želijo privabiti turiste, ki jih pritegnejo raziskovanje in edinstvena doživetja – avanturiste, zelene raziskovalce, aktivne družine in urbane ozaveščene popotnike.

Dimnice so ena od štirih jam v Sloveniji, ki so vključene v obnovo turistične infrastrukture z evropskimi sredstvi.

Bogat kulturni program se je nadaljeval pred vhodom z zaključnim koncertom poletne orkestrske šole MusiKras, kjer se je predstavil mladinski orkester. Dogodek sta popestrila domača gostinska ponudba ter pisan nabor lokalno pridelanih vin in piv. V Kosovelovi knjižnici na Kozini pa so odprli tudi razstavo fotografij Francija Malečkarja, ki jih je posnel v jami Dimnice.