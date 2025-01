Migranti po Trstu sejejo strah, Ljubljani se česa podobnega menda ni treba bati

Domačini in obiskovalci Trsta že nekaj mesecev trepetajo pred nasilnimi skupinami migrantov, ki sicer večinoma obračunavajo med seboj, razlog so prepovedane droge in trgovina z njimi. Trst je izredno blizu tudi naši prestolnici, kjer preprodajalcev prepovedanih substanc ne manjka, prav tako ne nasilnih kriminalnih združb, še vedno je v spominu Ljubljančanov denimo sveža likvidacija Satka Zovka konec novembra.

Ljubljana je varna

Kljub temu pa, tako vsaj zatrjuje Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana, prebivalcem in obiskovalcem prestolnice ni treba skrbeti za svojo varnost. »Ljubljana je varno mesto, kar potrjujejo ne samo ugodni statistični kazalci, ampak tudi mednarodne raziskave,« pravi Golčeva, ki prav tako zagotavlja, da Ljubljana nima četrti ali predela, ki bi bil bolj nevaren od preostalih.

Nekoč so za nevarne veljale Fužine, kar že dolgo ne drži več. Nato je sloves najbolj nevarne soseske prevzela Šiška, zadnje leta Vič, še posebej na slabem glasu pa je Metelkova ulica. Tako na Viču kot na Metelkovi naj bi strah sejali migranti, tako vsaj pravijo bralci, ki občasno potarnajo tudi nam.

Med drugim nam je prišlo na uho, da naj bi se tudi na Metelkovi ulici, natančneje v AKC Metelkova mesto, za prevlado borili skupini tujcev, preprodajalcev mamil, spor med njimi pa se pogosto sprevržejo v nasilje. Na Policijski upravi Ljubljana informacij o tem nimajo, oziroma sami omenjenega problema niso zaznali.

Zaznavajo le posamične primere

Je pa res, da Metelkova morda deluje malo bolj nevarno zato, ker sta v njeni neposredni bližini metadonska ambulanta, kakor tudi izpostava azilnega doma. »Zaradi tega se na tem območju pogosto pojavljajo tako uživalci prepovedanih drog, kot tudi tujci. V povezavi s tem zaznavamo predvsem posamične primere posesti in prodaje prepovedanih drog, ne pa tudi organiziranih skupin, ki bi izvrševale tovrstna kazniva dejanja,« pravi Aleksandra Golec.

In dodaja, da policisti večkrat opravljajo nadzore, tudi poostrene, pri čemer sodelujejo z drugimi službami: »Za še bolj učinkovito preprečevanje t. i. 'ulične kriminalitete' je bila ustanovljena posebna delovna skupina, s katero zagotavljamo še večjo prisotnost policistov na varnostno obremenjenih območjih, med drugim tudi na Metelkovi. Poudariti je treba, da je prav s prisotnostjo policije odkritih oziroma neposredno zaznanih večina prekrškov v povezavi s posestjo prepovedane droge oziroma kaznivih dejanj s tega področja.«

Kazniva dejanja prijavite

Na Policiji ob tem občane pozivajo, da kazniva dejanja, v primeru, da so sami žrtve ali zgolj očividci, prijavijo, v nasprotnem primeru policisti ne bomo mogli ukrepati. »Na področju kriminalitete je pomembno takojšnje obveščanje policije že ob sumu, da bi se lahko izvršilo kaznivo dejanje. To pa pomeni sodelovanje vseh, denimo tudi prič ali vseh, ki bi o kaznivih ravnanjih kaj vedeli, da o tem podajo informacije, kar lahko storijo s klicem na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200,« je še dodala Aleksandra Golec.