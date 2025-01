Sredi predlanskega maja je bilo na ljubljanski Metelkovi posiljeno 17-letno dekle. Dvakrat. Najprej ji je storil silo državljan Nigerije, za njim pa še državljan Somalije. Nigerijca so obsodili na štiri leta ječe, Somalca pa razglasili za neprištevnega ter ga poslali na prisilno psihiatrično zdravljenje. Prav tako na območju Metelkove se je posilstvo zgodilo nekaj mesecev pozneje. Sodišče je Maročana Tahirja Tarzo (ta je žensko posilil) obsodilo na sedem let zapora, soobtoženega rojaka A. B. (stražil je) pa na pet let mladoletniške ječe. In ravno v času, ko so pred slabim mesecem dni na ljubl...