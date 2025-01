Posnetki razkrivajo, kako nevarno je biti v Trstu, ko pade noč (VIDEO)

Pri Stari mitnici (Largo Barrieri) v Trstu, v enem najbolj prometnih delov mesta, je v nedeljo okoli 19. ure prišlo do novega množičnega pretepa, v katerem so bili udeleženi pakistanski in afganistanski državljani, pišejo italijanski mediji.

Po poročanju lokalnih medijev sta se soočili tolpi Pakistancev in Afganistancev, ki sta v mestu več minut sejali paniko.

Državna policija, karabinjerji in lokalna policija so prispeli na kraj dogodka v opremi za boj proti izgredom, da bi razgnali izgrednike in preprečili nadaljnje zaostrovanje razmer. Zdi se, da so v izvoru vsega vprašanja, povezana z drogami in preprodajo.

Oglejte si videoposnetek (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Več je aretiranih in poškodovanih

V pretepu naj bi uporabljali lesene in menda tudi železne palice.

Po prvih podatkih policije je bilo udeleženih okoli dvajset ljudi. Dva državljana Afganistana in pet Pakistancev so prijeli. Dve osebi so policisti odpeljali v bolnišnico, ena je odšla sama.

Nasilneži so poškodovali tudi okoliške avtomobile.

V zadnjih mesecih na širšem območju Stare mitnice pogosto prihaja do nasilnega prerekanja in pretepov med tujimi državljani, še pišejo italijanski mediji.