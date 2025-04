Sredi Ljubljane trčil v senčnik na terasi, z njim je hudo

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 385 klicev, od tega 132 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 34 nanašalo na kriminaliteto, 44 na javni red in mir, ter 41 na prometno varnost. Obravnavali so 4 prometne nesreče z materialno škodo, 3 nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami in nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami. Trem večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli vozila.

Prometna varnost

Včeraj, okoli 7.30 je na Mestnem trgu v Ljubljani prišlo do prometne nesreče v kateri je bil samoudeležen kolesar. Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo je trčil v senčnik na terasi in padel. Pri tem se je huje poškodoval, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Zoper njega bo uveden prekrškovni postopek.

Včeraj, okoli 10. ure pa so bili na PU Ljubljana obveščeni o prometni nesreči v Vrhpolju pri Šentvidu v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Nesrečo je povzročila voznica, ki je v križišču odvzela prednost drugemu vozniku. V nesreči sta se oba lažje poškodovala. Zoper povzročiteljico bo uveden prekrškovni postopek.