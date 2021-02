Do zob oboroženi policisti na Metelkovi: »Nedopustno ustrahovanje in napoved nasilja«

Prišli so pripadniki Rumenih jopičev

Kako se je odzvala MOL

V ponedeljek malo pred 19. uro, ob koncu shoda Pogreb kulture, so na območje AKC Metelkova mesto vstopili policisti posebne enote. STA na odziv PU Ljubljana še čaka, po navedbah prič pa naj bi policisti skušali vstopiti v tamkajšnje klube in ateljeje, svoje ravnanje pa naj bi označili za običajen nadzor gostinskih lokalov.V kolektivu AKC Metelkova so danes v sporočilu za javnost zapisali, da je v ponedeljek po akciji v spomin Avtonomni tovarni Rog v avtonomni kulturni coni Metelkova mesto prišlo do »intervencije do zob oboroženih posebnih enot policije«. Po zapisu so policisti sprva zasedli ulice v okolici Metelkove, nato pa je »40 'robokopov' v spremljavi uniformiranih policistk in policistov preplavilo dvorišče Metelkove, poskušalo vstopiti v klube in ostale prostore ter zastraševalo naključne mimoidoče«.Metelkovci so zapisali, da policisti razloga za svojo intervencijo niso podali, razen tega, da so tam zaradi končanega shoda, »kar so kasneje spremenili v zgodbo o 'običajnem nadzoru' gostinskih lokalov. Takšen in tako množičen vstop posebne policijske enote v prostor avtonomne cone Metelkova mesto razumemo kot nedopustno ustrahovanje in napoved nasilja,« piše v sporočilu za javnost.Že v soboto so na Metelkovo prišli pripadniki t. i. Rumenih jopičev in ob tem pozivali k njenemu uničenju, tudi z napisom Porušimo še Metelkovo. »Svoje neonacistične ideologije, tatujev, simbolov in pozdravov ne skrivajo več, gotovo tudi zato, ker se še kako dobro zavedajo, da jim vladajoče strukture nudijo varnost in legitimnost za najbolj ostudne politične ideje,« so zapisali v kolektivu AKC Metelkova. Opozorili so tudi na porast in vse večjo drznost »različnih fašističnih tolp, ki širijo svojo nasilno retoriko«, tako na spletnih omrežjih kot v javnem prostoru.Ločeno sporočilo za javnost je pripravil tudi kolektiv lezbičnega kluba Monokel, kjer so potrdili, da so policisti skušali vstopiti v metelkovske prostore in da so intervencijo »v polni bojni opremi opredelili kot 'običajno kontrolo' gostinskih lokalov«. Glede sobotnega 'obiska' Rumenih jopičev pa so v Monoklu zapisali, da policiji pripadnikov neonacistične skupine ni uspelo identificirati, saj so tik pred njihovim prihodom pobegnili. Policija po njihovih besedah prav tako še vedno ni identificirala napadalcev, ki so novembra 2019 »nasilno vdrli, grozili in razbijali v klubih Tiffany in Monokel«.»Na Mestni občini Ljubljana ostro obsojamo vdor t. i. Rumenih jopičev, neonacističnih skupin ali katerih koli drugih nasilnih skupin v Avtonomni kulturni center Metelkova mesto, ki se je zgodil 6. februarja 2021,« so sporočili iz Mestne občine Ljubljana (MOL). Dodali so, da gre za gre za obujanje nacistične ideologije, največjega zla 20. stoletja.»Ljubljana, mesto heroj, se je pred 76 leti odločno uprla takšni sprevrženi ideologiji, zato tovrstna sovražna početja tukaj nimajo mesta. Ne danes ne v prihodnje.« Pri tem so opozorili, da je neumestno enačenje vdora Rumenih jopičev v AKC Metelkova mesto s prenovo Roga: »Roga ni nihče porušil v imenu sovraštva, ki je osnova delovanja neonacistov, ampak je MOL prevzel v posest svojo lastnino, ki bo z obnovo in ekološko sanacijo postala dostopna vsem, ne kot doslej le peščici »izbrancev«, in bo v celoti namenjena ustvarjalcem. AKC Metelkova mesto je v mestnih prostorskih aktih zaščitena kot prostor, namenjen alternativni kulturi in subkulturi, ter eden od ponosov mesta, v katerem negujemo in spoštujemo različnost ter živimo skupaj. To so vrednote, ki jih v Ljubljani živimo.«