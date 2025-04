Liturgija in druženje, ne pa okrasje in hrana

Misijonsko središče Slovenije združuje okrog 40 misijonarjev, ki delujejo po vsem svetu. Njihovo delo je različno, saj zaobjema tako pastoralno delo kakor socialno pomoč ljudem. V državah in na celinah, kjer delujejo, slavijo tudi praznike. Velika noč, največji krščanski praznik, ni izjema. "Sem še 'rosno mlada', saj imam komaj 'sedem' let, če zanemarim tisto ničlo zadaj. Pa tudi s to ničlo v prikolici se počutim mladostno po srcu, ker me moji najlepši otroci s posebnimi potrebami, s katerimi delam v Bujumburi, vsak dan pomlajajo. V misijonih sem že petintrideseto leto. Ugotavljam, da je ravn...