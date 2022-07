Meteorologi opozarjajo: Možne so nevihte z neurji

Agencija RS za okolje in prostor (Arso) napoveduje, da bodo danes Slovenijo zajele močnejše nevihte z neurji. Nevihte z lokalnimi neurji bodo zajele Slovenijo proti večeru in ponoči, južni del pa tudi jutri zjutraj in dopoldne. Še vedno velja opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve in požarne ogroženosti.

Peklenska vročina bo torej popustila danes proti večeru. Čez dan bodo najvišje dnevne temperature od 29 do 37 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju in na Goriškem okoli 21. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.

Meteorologi za sosednje pokrajine napovedujejo sončno in vroče vreme, v krajih severno od nas bodo popoldne in zvečer krajevne nevihte. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne nevihte. Nekoliko hladnejše bo. V sredo bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo dopoldne oblačno, občasno bo deževalo, popoldne se bo delno zjasnilo, nastala bo še kakšna nevihta.