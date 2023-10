Meteorologi napovedali začetek kurilne sezone: obkrožite si ta dan v koledar

Nagli vremenski preobrat, ki bo v nedeljo prinesel ohladitve, napoveduje tudi začetek kurilne sezone. Dnevne temperature bodo v prihodnjem tednu kar od 10 do 15 °C nižje kot v tem tednu. Jutranje temperature bodo okoli 5, najvišje dnevne pa okoli 10 °C. S prodorom občutno hladnejšega zraka pa se bo po napovedih vremenoslovcev začela tudi kurilna sezona.

Uradni začetek kurilne sezone bo 18. oktobra

»Za začetek kurilne sezone mora jeseni večerna temperatura ob 22. uri tri dni zapored pasti pod 12 °C. Predvidoma se bo v večjem delu Slovenije to zgodilo med nedeljo in torkom, tako da se bo kurilna sezona tudi »uradno« začela v sredo, 18. oktobra,« pojasnjujejo na Arsu.

V zadnjih šestdesetih letih smo v Sloveniji običajno začeli kurilno sezono pred 15. oktobrom. Letos bo šesti tak oktober, ko se bo kurilna sezona začela po 15. oktobru. Po letu 1961 se je kasneje v oktobru kurilna sezona začela še v letih 1966, 1968, 2014 in 2017.

Zadnja leta se pojavljajo vremenski ekstremi, ki poskrbijo, da se kurilna sezona prilagaja zunanjim temperaturam. Lahko se začne veliko prej ali pozneje, pogosto pa se tudi podaljša. Etažni lastniki posamezne stavbe se lahko samostojno odločijo o začetku in koncu ogrevalne sezone in to sporočijo preko svojega predstavnika ali upravnika stavbe.