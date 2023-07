Meteorologi izdali oranžno opozorilo: grozijo nam toča, tramontana, razlivanje hudournikov

Agencija za okolje je za nedeljo izdala oranžno opozorilo zaradi možnih močnih nalivov in sunkov vetra. To pa ni edina nevarnost, ki nam preti. V nedeljo od zgodnjega jutra do popoldneva bo možno tudi hitro naraščanje in razlivanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek. Agencija za okolje opozarja, da lahko pride tudi do razlivanja padavinskih in zalednih voda.

V nedeljo zjutraj in dopoldne bo možno tudi povišano valovanje morja ob slovenski obali.

Kot smo že poročali, bi se lahko nevihte in plohe pojavile že danes popoldan, v noči na nedeljo pa bodo padavine zajele celotno državo in se okrepile. Pričakujemo lahko lahko močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra in tudi točo. Zapiha lahko tudi močni veter severnih smeri – tramontana.