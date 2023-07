Vremenoslovci opozarjajo: pričakujte nalive, močne sunke vetra in tudi točo

Prejšnji teden smo bili priča močnim nevihtam, ki so zajele državo. Četrtek in petek sta bila nekoliko bolj mirna, a po napovedih vremenoslovcev se obeta novo poslabšanje vremena. Sobota naj bi bila sončna, popoldne in zvečer pa lahko že pričakujemo kakšne plohe in nevihte, ki se bodo v nedeljo še okrepile. Pričakujemo lahko nalive, močne sunke vetra in tudi točo.

Agencija za okolje napoveduje, da bo v nedeljo na vreme pri nas vplivala višinska dolina s hladnim zrakom. Ob njeni prisotnosti bo ozračje močno nestabilno. V noči na nedeljo se bodo padavine v krajih severno in zahodno od nas krepile in se postopno razširile tudi nad severozahodno Slovenijo.

»V nedeljo zjutraj ali dopoldne bodo nevihte od severozahoda zajele večji del države. Pričakujemo tudi močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra ter tudi točo. Dopoldne lahko ob nevihtah ob morju zapiha tudi močan veter severnih smeri (tramontana).«

Padavine naj bi postopoma oslabele v nedeljo in se umikale iznad naših krajev. Kljub temu bodo še nastale posamezne plohe ali nevihte. Dodajajo še, da se tudi v prihodnjem tednu vreme ne bo ustalilo. V ponedeljek bodo krajevne padavine predvsem v severni Sloveniji, ostale dni pa tudi drugod.