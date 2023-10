Mesec razkril, koliko denarja je predvideno za uskladitev pokojnin

V predlogu proračuna za prihodnje leto je za 8,2-odstotno uskladitev pokojnin predvidenih okrog 550 milijonov evrov, je po današnji seji vlade dejal minister za delo Luka Mesec. Napovedana uskladitev temelji na trenutnih ocenah Umarja glede rasti plač in inflacije, je pojasnil in dodal, da večjih odstopanj od napovedane številke ne pričakuje.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec je namreč v začetku tedna napovedal polno uskladitev pokojnin januarja prihodnje leto, in sicer v višini 8,2 odstotka.

Mesec je ob tem še pojasnil, da je do zdaj veljalo, da so pokojnine uskladili februarja po dokončno znanih podatkih o letni inflaciji in rasti plač. Poravnave so bili torej upokojenci za januar za vsako leto deležni za nazaj. »V januarju se bo na podlagi ocene določilo okvirno novo vrednost pokojnin, v januarju bo ta tudi izplačana, v februarju pa se bo izvedla poravnava, če bo v tistem zadnjem mesecu nastala še kakšna razlika,« je postopek uskladitve pokojnin v prihodnjem letu opisal minister.

Glede usklajevanja minimalne plače z inflacijo pa je dejal, da bo kot minister, pristojen za delo, da bo do uskladitve tudi prišlo.