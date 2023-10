Mesec za januar napovedal višje pokojnine

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je ob mednarodnem dnevu starejših napovedal polno uskladitev pokojnin, so v Levici sporočili na njihovih družbenih omrežjih. Upokojenci lahko tako z januarjem pričakujejo 8,2-odstotno uskladitev pokojnin, so navedli.

»Kljub težavam z javnimi financami, ki jih imamo zaradi posledic poplav, smo našli način, da izpeljemo polno uskladitev pokojnin za 8,2 odstotka. Uskladitev lahko upokojenci in upokojenke prvič v zgodovini pričakujete že januarja,« so ministrove besede povzeli v Levici.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je sicer v februarju sprejel sklep o redni uskladitvi pokojninskih in drugih prejemkov za 5,2 odstotka z veljavnostjo od 1. januarja 2023. Skladno z novelo zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 pa je predvideno še, da se bo v naslednjem letu upokojencem in prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja v novembru in decembru 2023 zagotovilo še izplačilo povečanega dela prejemkov v višini 1,8 odstotka od prejemka iz oktobra 2023.

Minister za finance Klemen Boštjančič pa je minuli teden ob sprejetju predlogov državnih proračunov za prihodnji dve leti na vladi dejal, da ta določa, da se akontacija redne uskladitve v letu 2024, sicer predvidene za februar, opravi že januarja.