Mes: Vzrok nesreče na železniških tirih najverjetneje človeška napaka

Četrtkova nesreča na železniški progi, v kateri sta umrla delavca, je bila najverjetneje posledica človeške napake, vzrok je treba še preiskati, je dejal generalni direktor SŽ Dušan Mes. Na tirih so ustavili vsa dela, ki se izvajajo v času vožnje vlakov, predpisali pa bodo dodatno varovanje, je napovedal direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc.

Po besedah generalnega direktorja Slovenskih železnic (SŽ) okoliščine nesreče republiški inšpektor in tudi v okviru internega nadzora še pregledujejo, zaključne ugotovitve bodo verjetno po praznikih. Edino, kar je po njegovih besedah razvidno iz magnetogramov, je, da je šlo po vsej verjetnosti za človeško napako. »Bo pa treba seveda še kar veliko stvari preiskati in preposlušati, da se lahko iz tega potegne dejansko verodostojne zaključke,« je dejal v izjavi za medije.

Poudaril je, da je signalnovarnostna naprava v Postojni ena najboljših in najnovejših in da so vsi protokoli usklajeni z varnostnim organom. »Postopki in procesi so zelo dovršeni, seveda pa človeškega faktorja ne moreš nikoli izključiti,« je dejal. Po njegovih besedah je treba vseeno ugotoviti, zakaj se je to zgodilo, na podlagi ugotovitev pa tudi ustrezno ukrepati oziroma predpisati dodatna varovala, se to nikoli več ne zgodi.

Ustavili vsa dela v času, ko vozijo vlaki

Direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc je pojasnil, da so v četrtek takoj po nesreči ustavili vsa dela, ki se na železniških tirih izvajajo v času, ko vozijo vlaki, kakor so se izvajala v primeru četrtkove nesreče. Ta ukrep so sprejeli preventivno ne glede na to, da so po prvih ugotovitvah dela potekala in je bilo delovišče označeno tako, kot mora biti, je pojasnil.

Po njegovih napovedih bodo predpisali še dodatno varovanje, da bi izključili tveganje človeškega faktorja. »Žal je v takem primeru človeška napaka preveč usodna, da bi lahko na tak način delali tudi v prihodnje,« je poudaril Kranjc. Dela na tirih se bodo tako nadaljevala v prihodnjih dneh, ko bodo natančneje opredelili in predpisali dodatne ukrepe. Kranjc je pojasnil, da sicer na SŽ izredne dogodke preiskujejo predvsem z namenom, da najdejo vzrok in ga v prihodnje preprečijo.

Kako, da prihajajočega vlaka niso slišali?

Mes je na vprašanje, ali delavci vlaka niso slišali zaradi hrupnih del, odgovoril, da je šlo za nov električni potniški vlak, ki je zelo tih, tovorni vlak bi se verjetno bolje slišal. Obenem pa so delavci strojno regulirali tirnico in zato zaposlena, ki sta bila na stroju, vlaka nista slišala.

Glede postopka obveščanja je dejal, da sta tega predpisala proizvajalec signalnovarnostne naprave in agencija za varnost. Gre za tristopenjsko potrditev, vendar je vseeno prišlo do izrednega dogodka, zato bodo naredili še korak več. Kot so se dogovorili, bodo fizično na samo delovišče postavili še dodatne čuvaje, torej čuvaja, ki bo stal mogoče nekaj kilometrov pred čuvajem na delovišču, da bo obveščanje dvofazno. Glede tehničnih sprememb pa se bodo posvetovali s proizvajalcem, ali se da umestiti še kakšno dodatno varovalo, je pojasnil. Spomnil je, da gre za že tretjo nesrečo letos, in opozoril na slabe delovne razmere in preobremenjenost ljudi.

Zatrdil je, da so Slovenske železnice med najbolj varnimi železnicami v Evropi glede na število izrednih dogodkov, število nesreč in število umrlih. Kot je omenil, imajo sicer večkrat težave s podjetji, ki niso del SŽ in niso vajena del na tirih, zato bo tu potreben poostren nadzor. Dodatno izobraževanje je napovedal tudi za zaposlene na SŽ. Kranjc je dodal, da morajo sicer tudi zunanji izvajalci opraviti preverjanje s področja varstva pri delu.

Suspendirani in deležni pomoči

Kot je navedel Mes, so vse zaposlene, ki so bili povezani z dogodkom, suspendirali in trenutno ne delajo, saj tudi ne bi mogli kakovostno delati. Prav tako so vsem ponudili pomoč.

Po njegovih besedah razmišljajo tudi o objektivni odgovornosti, zaradi katere bi kdo od vodilnih odstopil, a je treba najprej zaključiti preiskavo. Na vprašanje, ali je torej možen tudi njegov odstop, je odgovoril: »Če se pokaže odgovornost, absolutno.«

Mes je sicer v izjavi še enkrat izrazil sožalje svojcem umrlih, za oba poškodovana, ki sta v bolnišnici, pa je dejal, da je njuno stanje stabilno. V četrtkovi delovni nesreči je vlak na železniški progi pri Prestranku trčil v skupino delavcev, pri čemer sta dva umrla, dva pa sta se huje poškodovala.

