Mercator vam za nasmeh podari kavo

Najboljši sosed nas spodbuja, da vstopimo v leto 2022 nasmejano in dobrovoljno. Na prvi delovni dan leta zato v mestnih središčih poiščite Mercatorjeve »kofetarice«, dekleta, ki vam bodo v zameno za nasmeh podarila kupon za brezplačen lonček kave Minute. Kupon unovčite v najbližji trgovini Mercator. »Kofetarice« najdete od 6.30 do 12. ure v Ljubljani na Bavarskem dvoru in Kongresnem trgu, v Mariboru na Mlinski ulici, v Celju na Krekovem trgu, v Kopru na Titovem trgu, v Kranju na Maistrovem trgu, v Novi Gorici na Bevkovem trgu in v Novem mestu na Glavnem trgu.

FOTO: Mercator

Do brezplačne kave Minute lahko pridete tudi tako, da si naložite mobilno aplikacijo Moj M in nagrajeni boste z virtualnim kuponom za kavo Minute. Do vključno 10. januarja pa poteka na Mercatorjevem Instagram in Facebook profilu tudi nagradna igra, ki vam z malo sreče prinese celo leto užitkov v brezplačni kavi Minute.

FOTO: Mercator



Mercator bo s kavo razveselil tudi zaposlene v UKC Ljubljana in 13 bolnišnicah po Sloveniji.

Podarili so jim kavo kot gesto zahvale za požrtvovalno delo na oddelkih, ki se borijo proti pandemiji covida-19.

Skupno bodo podarili okoli 70.000 kav in spodbudili prav toliko, če ne še več, nasmehov!









Naročnik oglasne vsebine je Mercator