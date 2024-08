Ignoranca. Razbijanje. Nesramnost. Povzročanje hrupa. Verbalni napadi. Vse to naj bi v prestižni ljubljanski stanovanjski stolpnici na Vilharjevi v Ljubljani, znani pod imenom Situla, povzročal en sam stanovalec. »To je tip človeka, ki si vse dovoli. Prepričan, da mu nihče nič ne more. Dela iz pozicije moči. Edino, da se ga toži,« je razočaran eden od njegovih sosedov. K sreči ne živi v njegovi neposredni bližini, a če bi, potem bi zagotovo imel pokvarjen kakšen dan. Dr. Iztok Seljak, direktor Hidrie Holdinga in predsednik Združenja Manager, obupane stanovalce odpravi, da je »v gužvi«, in vrž...