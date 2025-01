Mehkoba spominov in moč hrane: razstava, ki presega meje tradicionalnega

V ljubljanski galeriji DobraVaga je na ogled razstava Babičina pojedina umetnice Polone Pečan. Kot je povedala za STA, razstava fokus premakne z medija na obiskovalca, ker ne gre več samo za razstavljena dela, temveč za ustvarjanje občutka pri obiskovalcih. »To se mi zdi pomembno in hkrati veliko težje,« je povzela.

FOTO: Olja Simčič Jerele/STA

V glavnem prostoru so na ogled različna umetniška dela, vezana na avtoričino babico Rezko. »Siva predstavlja mehkobo spominov, ki skozi leta bledijo in se deformirajo, s tem se lahko tudi sama magičnost stopnjuje do nečesa nadnaravnega in nadrealističnega,« je Pečan pojasnila prevladujočo barvo svojih del.

Ljubljana, DobraVaga. FOTO: Olja Simčič Jerele Sta

Obiskovalci so ključni akter razstave

V drugem prostoru galerije je bila ob odprtju velika pojedina, ki je v umetniško delo vključila prisotne. Slednji so po oceni umetnice ključen akter razstave.

FOTO: Polona Pečan/STA

»Ljudje, ki so prinesli svojo jed, so lahko videli, kako se zlije skupaj s celotno umetnino in potem zaživi naprej, s tem, ko jo nekdo drug zaužije,« je opisala Pečan, ki je prepričana, da je hrana izjemno povezovalna in zato najmočnejši medij.

Avtorica, ki je aktualno razstavo označila za svoj največji izziv, je še dodala: »Če bo obiskovalcem občutenje ostalo v glavi še po tem, ko bodo odšli iz galerije, sem že na pravi poti.«

Na ogled do 2. februarja

Polona Pečan je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Umetnica razstavlja doma in v tujini ter je prejemnica častne nagrade za razvoj svetovne grafične umetnosti na Mednarodnem grafičnem trienalu Bitola. Razstava je prvi mejnik v razvoju njenega magistrskega projekta, ki ga razvija pod mentorstvom Maje Smrekar in Zore Stančič.

FOTO: Polona Pečan/STA

Kuratorka razstave Babičina pojedina, ki si jo obiskovalci do 2. februarja lahko ogledajo brezplačno, je Urška Kleindienst.

V galeriji DobraVaga se sočasno v seriji razstav z naslovom Zine Vitrine predstavljata Kalina Naskovski Perne in Kristian Župan, ki primerjata človeško ustvarjalnost in generičnost računalniških podob umetne inteligence.