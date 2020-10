Medicinske sestre na robu obupa: pred nami je državna katastrofa (VIDEO)

Na posvetu so sodelovale predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Monika Ažman, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič, glavna medicinska sestra UKC Ljubljana Zdenka Mrak in medicinska sestra na oddelku intenzivne terapije SB Novo mesto Irena Potočar. FOTO: Youtube, posnetek zaslona

Medicinske sestre so na posvetu Kdo bo skrbel za paciente, ko medicinskih sester ne bo več? opozorile, da je koronakriza na brutalen način razgalila težave zdravstvu, na katere so zaposleni v zdravstvu opozarjali že desetletja.Na posvet, na katerem so padale skrb vzbujajoče besede, da je zdravstvo tik pred zlomom, da trenutni sistem vodi v državno katastrofo, da je politiki v interesu, da zdravstveni sistem razpade, so povabili tudi zdravstvenega ministra, a se je zbranim le opravičil, da ga ne bo.Medicinska sestra(53) (SB Novo mesto) je dejala, da je v svoji tridesetletni delovni dobi že marsikaj doživela, a takšne kadrovske podhranjenosti še ne. »Nimamo se časa posvetiti pacientom, obremenitve so prehude. Stanje je kaotično, premeščajo nas z oddelka na oddelek in iščejo rezerve,« je dejala in opozorila, da postajajo »razmere nevarne, ker ne moremo narediti vsega, kar bi za pacienta lahko«.Glavna medicinska sestra UKC Ljubljanaje pojasnila, da v bolnišnicah čutijo bistveno večji odliv kadra kot priliv, zato imajo na vseh deloviščih minimalno število kadra, s tem pa »težko zagotavljamo kakovostno in varno obravnavo za bolnika«., predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva, se je strinjala, da je kadrovski primanjkljaj iz leta v leto večji, zato »izhoda iz začaranega kroga ne vidijo več«. Ne more niti razumeti, da glavnim sestram v DSO celo nižajo plače.Vse so se strinjale, da medicinske sestre in babice ne zmorejo več dobro opravljati svojega poklica.»Delavci so na skrajnem koncu svojih moči, izčrpani, utrujeni in dan za dnevom se borijo,« je dejala Čujovičeva, ki vladi predlaga takojšen sprejem standardov in normativov ter boljše plačilo za zaposlene v zdravstveni in babiški negi.Tudi Mrakova je dejala, da »točno vemo, kaj moramo narediti, a ključni določevalci tega ne naredijo. Kot kaže, bo morali priti do zloma, da se bomo tega zavedeli in kaj ukrenili.«, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi, je ministra in vlado pozvala k takojšnjemu ukrepanju. »Zaposlene v zdravstveni negi najbolj boli odnos odločevalcev, vlade, in ministrov, ki bi lahko spremenili situacijo, če bi imeli namen in voljo.« Tako pa z njihove strani prihajata le »mačehovski in ignorantski odnos, medicinskim sestram pa so odvzeli dostojanstvo«.Politiki bi se morali zavedati, da sta zdravstvo in šolstvo temelj zdrave družbe, in naloga politike je, da ravna v tej smeri, so bile jasne sogovornice. Zagrozile so tudi s stavko, a je Mencingarjeva dodala, da do stavke morda sploh ne bo prišlo, saj se bo sistem prej sam ustavil: »Pristopite k problemu, ker se zaradi vaše ignorance zdravstveni sistem spreminja v državno katastrofo.«