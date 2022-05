Nekdanji dijak Srednje lesarske šole v Ljubljani Matic Jančar se je pred tremi leti ob zaključku šolanja odločil, da bo kot obvezni izdelek napravil lesene orgle. »V to je vložil precej truda in znanja,« je sporočila ravnateljica Majda Kanop. »Škoda bi bilo, da tak izdelek ne bi bil predstavljen širši javnosti.« V Gorenjem Blatu blizu Škofljice smo obiskali danes 21-letnega Matica, ki je svoje povsem lesene orgle izdeloval tri leta in pol. Delal jih je med študijem in za to je šlo veliko časa. Tudi tipke so lesene. »Če bi ta čas strnil, bi bile orgle narejene ...