Med bloškimi smučarji in kočevskimi medvedi (FOTO)

Ljubljanski motoristi jo na Kočevsko običajno mahnemo po glavni cesti mimo Škofljice, Velikih Lašč in Ribnice, a zanimiv potep si lahko naredimo tako, da naredimo ovinek čez Bloke. Seveda je tudi Bloška planota, ki se dviga od 700 do 800 metrov nad morjem, zanimiva za raziskovanje in celo večdnevni oddih, odkar so ob umetno zajezenem Bloškem jezeru uredili sodoben glamping. Presihajoča uvertura Ker se na motoristične izlete po navadi odpravimo v družbi več kolegov motoristov, potrebujemo zbirno točko, ki jo je enostavno najti. Naš predlog za tokratni potep bi bil kar bencinski servis OMV na Rakeku, ki ga ne moremo zgrešiti – stoji ob glavni cesti proti Cerknici, tik pred koncem naselja. Tam lahko napojimo jeklene konjičke z gorivom in popijemo odlično kavo Viva. Če slučajno nismo zajtrkovali, se bo tudi našlo kaj okusnega v njihovem hladilniku. Z Rakeka nadaljujemo pot proti Cerknici, ki je najbolj znana po svojih pustnih šemah in presihajočem Cerkniškem jezeru. Zadnje je, če ga še nikoli niste obiskali, gotovo vredno postanka, pa četudi le kratkega. V poletnih mesecih je voda predvsem v njegovem severozahodnem delu, tam, kjer sta kavarna in parkirišče. Rojstvo smučanja Po ogledu jezerske panorame se po isti ozki cesti vrnemo v Cerknico in na glavni cesti zavijemo desno proti Bloški Polici. Cesta na Bloke je v dobrem stanju in dovolj široka, da se srečanja s tovornimi vozili ne spremenijo v adrenalinsko dogodivščino. Na križišču v središču Bloške Police zavijemo levo in nadaljujemo v smeri Nove vasi in po nekaj kilometrih se ta kot nekakšen eldorado pojavi sredi planote. Tam si lahko po predhodnem dogovoru v TIC Bloke ogledamo pred leti odprt Muzej Bloški smučar, ki je posvečen zgodovini življenja na Bloški planoti in začetkom smučanja.



Bloško jezero, ki je z odprtjem glampinga ob jezeru turistično zaživelo, je od Nove vasi oddaljeno le nekaj minut vožnje. Pred brunarico razjahamo konjiče in se sprehodimo ob jezeru, morda namočimo vanj noge, vsekakor pa popijemo kaj osvežilnega, si privoščimo točeni sladoled ali pojemo znameniti bloški burger. Izvemo še, da so lesene skulpture, ki jih vidimo ob jezeru in celo nad njegovo gladino, delo domačina in lastnika glampinga ter Brunarice ob jezeru Janeza Hitija. Medvedji brlog Po premoru ob Bloškem jezeru mahnemo nazaj proti Novi vasi in zavijemo levo proti Sodražici in Ribnici. Pot nas pelje mimo Podklanca, kjer si lahko ogledamo sotesko Kadice, in Nove Štifte, znane po frančiškanskem samostanu in prelepi baročni romarski cerkvi Marijinega vnebovzetja, kjer vsako leto poteka tradicionalni blagoslov motoristov. Če se boste ustavili v Ribnici, priporočamo obisk tamkajšnjega rokodelskega centra in ribniškega gradu, ki sta med seboj oddaljena dober lučaj.



Od Ribnice do središča Kočevja je še dobrih 16 kilometrov vožnje. Seveda si pot lahko podaljšamo in pred Kočevjem zavijemo proti Kočevski Reki ter naredimo lep, skoraj 40-kilometrski krog po tamkajšnjih gozdovih. Naj vas ne preseneti, če v gozdu zagledate sadno drevje. To priča o zapuščenih vaseh, kjer so nekoč živeli kočevski Nemci. Gotovo prijeten postanek za motoriste v Kočevju je tamkajšnje jezero, ki mu pravijo tudi Rudniško, saj je nastalo na opuščenem dnevnem kopu rudnika rjavega premoga. Če nas zanese v te konce, bo vsekakor prava dogodivščina ogled bunkerja Škrilj, ki je možen le v spremstvu vodnika in po pravočasni predhodni najavi.



Po kateri poti se bomo vrnili s Kočevskega, je odvisno od tega, koliko časa so nam vzeli postanki. Najhitrejša pot je po cesti Kočevje–Ljubljana, če pa imamo še čas in se nam še malo vozi, pa se usmerimo recimo proti Dvoru in Žužemberku.