Z ljubljanske policijske uprave so v petek popoldne poslali medijem zaprosilo za objavo o pogrešanih 52-letni Melisi Smrekar iz Radomelj in njeni desetletni hčeri Juliji Pogačar. »Mama in hči sta pogrešani od sredine novembra in sta bili nazadnje opaženi na območju Kamnika, od koder naj bi odšli na krajši dopust,« je okvirni opis podala Aleksandra Golec in navedla, da lokacija dopustovanja ni znana: »Prav tako nista potovali z lastnim vozilom.« Ter zaključila: »Naprošamo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanih osebah, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko ...