Mateja Logar razkrila, kaj je strokovna skupina predlagala vladi

»Na sestanku z vlado smo predlagali, da se nadaljujejo aktualni ukrepi, da se nadzoruje pogoj PCT, da se nadaljujejo nadzori nad izvajanjem pogojev PCT, da bi se omejila predavanja na fakultetah, da se nadaljuje promocija dela od doma.« Strokovna skupina je vlado opozorila na številne informacije s terena, da javni potniški promet izvaja slabo nadzor in število ljudi, ki so na javnem potniškem prometu. »Potrebno je poostriti nadzor in omejevati kapacitete na tem področju. Ostalo ostaja tako, kot je bilo v minulem tednu,« je na novinarski konferenci dejala vodja posvetovalne ekipe dejala Mateja Logar.

Logarjeva od vlade ne pričakuje, da bi danes sprejela kaj presenetljivega. Prepričana je, da se vsi zavedajo, da je stanje resno in da ne bo prihajalo do soliranja. Odgovorila je tudi na vprašanje, ki se tiče samotestiranj otrok v šolah in nošenju mask pri pouku. »Situacija ostaja enaka, ko pa se bo stanje začelo umirjati, pa bomo začeli razmišljati tudi drugače.« Po njenem se je včeraj izkazalo, da otroci to sprejemajo veliko bolje kot njihovi starši. »Strokovno gledano je to minimalna nevarnost, da se kar koli zgodi in zaplete. Vemo, da če te nekaj zaboli, da ne boš s palčko silil dalje in da prenehaš. Pomembno je, da imajo otroci podporo pri svojih starših.«

Težava zasebna druženja

Ugotavljajo, da se največ okužb pojavlja v domačem okolju, na delovnih mestih in nato v vzgoji in izobraževanju. »V samih storitvenih dejavnosti povečanja okužb ni, zato tega trenutno ne omejujemo. Nadzor pogoja se je izboljšal in na tak način lahko pustimo te dejavnosti odprte. Opažamo, da so problematična zasebna druženja, na kar pa nimamo vpliva.«

Na vprašanje, ali so ukrepi, ki so jih sprejeli, učinkoviti Logarjeva odgovarja: »Kar se tiče ukrepov, lahko pričakujemo in ocenjujemo po 10 dneh. Smo na stagnaciji in nimamo izrazitega porasta. Ko imamo v osnovi veliko okužb je tudi čas, da se začne število okužb manjšati, potrebno več časa. Po trenutnih projekcijah se vrh pričakuje v naslednjem tednu, proti koncu novembra naj bi bilo največje število bolnikov na intenzivnih oddelkih. To so le napovedi. Večje umirjanje je predvideno po 10. decembru, normalizacija zdravstva pa konec decembra in v začetku januarja.«