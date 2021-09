Maribor je v soboto tekel in švical

Mariborski župan Saša Arsenovič v družbi sina in hčerke je tokrat le ustrelil na štartu v zrak.

Helena Javornik, prva dama mariborskega teka, in Štefka Vegan, Mariborčanka, ki se redno udeležuje vseh tekov po Sloveniji.

Maja Tasič, vodja programa Bodifit Marko Geršak ter Ana Praznik, radijska moderatorka na Radiu Center in voditeljica oddaje Delovna akcija FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC

V središču Maribora je minulo soboto potekal 6. Mariborski tek, ki ga prireja Športna zveza Maribor, na Glavnem trgu pa je v organizaciji Bodifita, največje fitnes organizacije pri nas, potekal 3. ŠvicFest, ki je brezplačen dogodek v okviru evropskega tedna mobilnosti, na katerem se je na vsako uro odvilo pet različnih vadbenih zvrsti.»Cilj dogodka je – v športnem duhu poživiti dogajanje v mestnem središču, obenem pa približati tovrstne vadbe tudi tistim, ki se z njimi do zdaj še morda nikoli niso srečali,« je ob tem povedal, idejni vodja programa Bodifit in organizator dogodka. »Težko rečem, da smo z obiskom pretirano zadovoljni, vendar je to odsev trenutnega stanja duha. Odzivi tistih, ki so se dogodka udeležili, pa so fantastični in s tem je pravzaprav naš namen dosežen,« je še dodal.