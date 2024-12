Slovenska policija preverja zgolj na podlagi barve kože? »Počutil sem se slabo in bilo me je sram«

TV Slovenija je poročalo o primeru domnevnega etničnega profiliranja v policijskih postopkih. Policija naj bi tako zaradi barve kože ali druge osebne lastnosti preverjala identiteto oseb, kar je diskriminatorno in nezakonito.

Prosilec za azil, ki prihaja iz ene izmed afriških držav v vojni, pravi, da ga je policija v Ljubljani že večkrat ustavila in preverila njegove dokumente. »Poklicali so me k policijskemu avtomobilu in me legitimirali. Dati sem moral tudi prstni odtis na prenosnik. Počutil sem se slabo in neprijetno. Bilo me je sram,« je povedal za nacionalno televizijo.

Preverjanje zgolj na podlagi barve kože?

Jamajčan Norris Claude Jones, ki je prebival v Sloveniji več kot 15 let pa medtem toži slovensko ministrstvo za notranje zadeve zaradi nenehne policijske obravnave, čeprav ni bil nikoli v kazenskem ali predkazenskem postopku, so navedli. »Ker mu policija ni znala odgovoriti, kaj je razlog za stalno preverjanje identitete, tožnik meni, da je za to prišlo na podlagi njegove barve kože,« je za TV Slovenija povedal njegov odvetnik.

Na poizvedovanja o domnevni sporni praksi se policija za televizijo ni odzvala.