Mamica Petra išče sina, za katerega so ji v bolnišnici rekli, da je umrl ...

V Državnem zboru že dlje potekajo seje preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok. Na tisoče in tisoče mam po svetu išče svoje domnevno umrle otroke, sto mater v Sloveniji dvomi, da je njihov otrok po porodu res umrl.

Če je tudi vaša zgodba ena izmed njih, lahko stopite v stik z društvom Izgubljeni otroci Slovenije.

Na družbenem omrežju Facebook smo zasledili objavo mamice Petre Tadić Lorbek, ki že več let išče svojega sina in prosi za pomoč tudi vas, drage bralke in bralci Slovenskih novic. Njen zapis objavljamo v celoti nelektoriranega.

»Dragi sorodniki, prijatelji, znanci. Kot do sedaj večinoma že vsi veste, iščem svojega sina, za katerega so mi leta 1998 rekli, da je umrl v porodnišnici Maribor, Slovenija. Kako mi lahko sedaj vi pomagate. S tem, da delite mojo objavo na vse konce in kraje, da jo sliši čim več ljudi. Če se najdete kot starš v isti zgodbi. Prosim, obrnite se name ali pa na naše društvo Izgubljeni Otroci Slovenije Javno. Z veseljem vam bomo pomagali.

Če se najdete v tem kot posvojenec, ki želi najti svoje starše, ali pa oseba, ki čuti, da je morda posvojen in želi razvozlati skrivnost. Prosim, obrnite se name ali na naše društvo Izgubljeni otroci Slovenije. Z veseljem vam bomo pomagali. Vaše zgodbe bodo ostale anonimne.

Verjemite tisoče in tisoče mam po svetu išče svoje domnevno umrle otroke. Mogoče ste tudi vi ta eden med njimi. V tem trenutku pa mi lahko pomagate tudi s tem, da delite med prijatelje, ki so v bliži Reno, Nevada, USA. Dobila sem nepreverjeno informacijo, ki bi lahko bila sled, in iščem sedaj to osebo.«

Društvo Izgubljeni otroci Slovenije je samostojno in nepridobitno združenje za raziskovanje in pomoč ljudem pri iskanju izginulih novorojenčkov, otrok, mladostnikov in ostalih ljudi.

V Državnem zboru potekajo seje Preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok.

Preberite še: