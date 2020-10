Mala Lina z dražbo do nujnih terapij

Za božič bo dopolnila 6 let. FOTO: Družinski arhiv

Potrebuje 24-urno nego

Z dosedanjimi terapijami so dosegli velik napredek. FOTO: Družinski arhiv

Dražba prek facebooka

60.000 evrov vsaj potrebujejo Šukljevi.

Priložnost za obdarovanje

Šukljevi: Blaž, Mirjana in Lina FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Od Brežic do Ukrajine



Po terapijah z matičnimi celicami v Ukrajini, terapijah v hiperbarični kisikovi komori v Brežicah in MNRI-terapijah za spodbujanje in razvoj primitivnih refleksov je Lina končno začela napredovati na vseh razvojih področjih; od govora, prehranjevanja, motorike, pa vse do gibanja in sodelovanja s terapevti in okolico.

Epidemija novega koronavirusa je močno prizadela tudi otroke s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatne terapije. Ne le zato, ker so se priprla vrata do dodatnega in prepotrebnega zdravljenja, temveč je težja tudi pot do denarja, ki ga starši namenjajo samoplačniškim terapijam. Za petletnoiz Šentjanža je bilo letos načrtovanih kar nekaj dobrodelnih prireditev, a je korona prekrižala načrte. Zato sta seindomislila zanimivega zbiranja denarja za svojo malčico – spletne licitacije.Lina se je rodila v 24. tednu nosečnosti in je zaradi nedonošenosti preživela nevrološke, gastroenterološke, dihalne in številne druge stiske. Te botrujejo številnim diagnozam, velikemu zaostanku v razvoju in zmerni duševni motnji.»Še vedno je odvisna od 24-urne nege odrasle osebe, prav zato sem ostala doma, da jo negujem, se ukvarjam z njo in jo vozim na terapije. Za Lino nama je z možem Blažem uspelo najti kombinacijo terapij, ki so po petih letih vegetiranja začele pri hčeri kazati rezultate napredovanja na vseh področjih, vendar moramo zanje zbrati vsaj 60.000 evrov. Gre za terapije z matičnimi celicami v Ukrajini, za terapije v hiperbarični kisikovi komori v Brežicah in za MNRI-terapije za spodbujanje in razvoj primitivnih refleksov. Ob njih je končno začela napredovati na vseh razvojih področjih; od govora, prehranjevanja, motorike, pa vse do gibanja in sodelovanja s terapevti in okolico,« je zadovoljna Mirjana.»Priznam, na trenutke je grozno naporno, ampak neizmerno lepo, saj je tudi to znak razvojnega napredka. Lina izgovarja vedno več črk in besed, pri katerih je še nekoliko nerodna, a jo domači popolnoma razumemo, kaj želi povedati. Oče skače od veselja, ker je končno dočakal tisto čarobno besedo ati ali tati. Zdaj je zelo vedoželjna, vse jo zanima, vse bi ponovila, vse bi poskusila. Pomaga mi pri kuhi, pranju in zlaganju perila, seveda po njeno, ampak pomaga,« se nasmehne. Z Blažem upata, da se bodo naslednje leto znova odpravili v Ukrajino. A vse se začne in konča pri denarju.Ker jima minimalnega ciljnega zneska nikakor ne uspe zbrati in ker je zaradi ukrepov za preprečevanje covida-19 propadlo kar nekaj zbiralnih akcij, so se starši odločili, da ne bodo stali križem rok. Mirjana in Blaž bosta priredila spletno dražbo na povezavi. Denar od licitiranih izdelkov se bo stekal direktno na obstoječi Linin tekoči račun, ki je odprt pri Škofijski Karitas Celje, licitacija pa bo potekala v predprazničnem času, torej novembra.»Donatorji so nam podarili čudovite izdelke in storitve, za katere verjameva, da bodo čudovita božično-novoletna darila samemu sebi, otrokom, bližnjim, prijateljem. Veseli smo, da lahko ponudimo umetnije izpod rok slovenskih ustvarjalcev. Gre za oblačila in modne dodatke, nakit, knjižna dela, kozmetiko, prestižna eterična olja, vile, angele, škrate ... To je le nekaj malega v ponudbi, izdelke in storitve si lahko ogledate v online licitaciji na facebooku, kjer nas najdete pod imenom Dobrodelna predpraznična licitacija (za deklico Lino Šukelj),« sporočata Šukljeva.»S sodelovanjem ne boste obdarili samo sebe, svojih bližnjih ali prijateljev, ampak tudi malo Lino, ki bo prav na božič dopolnila šest let. Omogočili ji boste, da še naprej obiskuje nujno potrebne terapije, ki ji res zelo koristijo. Septembra lani, ko smo jih začeli, so sprožile njen razvoj na način, kot bi se sicer moral sprožiti sam od sebe ob njenem rojstvu,« je dodala Mirjana in razkrila, da boste lahko na dražbi na svoj račun prišli tudi ljubitelji športa, saj so znani športniki podarili svoje podpisane drese in druge športne pripomočke.»Ob tej priložnosti bi se želeli za daritev športnih izdelkov zahvaliti veliki zvezdi košarke v tujini, Nogometnemu klubu Olimpija Ljubljana, paraolimpijcu, projektuin, kolesarju, hokejistom z Jesenic in drugim. Prav tako Zlatarna Celje za licitacijo hrani prečudovito zlato ogrlico z briljanti, Steklarna Rogaška bo darovala kristalno vazo, v ponudbi so zanimiva umetniška dela, boni za prestižne pogostitve, fotografiranje in vikend pakete. Hvala prav vsem, tudi tistim, ki niso omenjeni, saj jih je res ogromno. Slovenija je spet pokazala, kako dobrodelni znamo biti Slovenci,« je misli strnila sogovornica, katere največja želja je, da zberejo denar za Linino zdravljenje.»Za zbiranje denarja porabiva ogromno časa, več, kot si lahko predstavljate. To je čas, ki ga jemljeva najinemu spancu, in čas, ki ga žal jemljeva tudi Lini, kar naju zelo stiska pri srcu, saj bi ta čas želela vlagati v Lino. Prav zato, ker ji nočeva več jemati časa, vas naprošava v imenu najine male navihanke, da se udeležite licitacije in dodate svoj košček v mozaik tlakovanja poti k Linini samostojnosti,« sporočata Šukljeva in hkrati prosita, da glas o licitaciji razširimo med ljudi dobrega srca.