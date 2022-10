Zakaj prav Celje? To so se spraševali mnogi, ki so bili v torek priča odprtju kar dveh obnovljenih košarkarskih igrišč v knežjem mestu, ki jim ju lahko zavidajo številni ljubitelji košarke ne le v Sloveniji, temveč kar v vsej Evropi. Celjska občina je namreč v enem dnevu najprej odprla košarkarsko igrišče v barvah severnoameriškega moštva NBA Dallas Mavericks, za katero igra slovenski zvezdnik Luka Dončić. To igrišče so poimenovali Mavs in leži za celjskim dijaškim domom, drugo, ki so ga poimenovali Dončić, pa so odprli isti dan popoldne za bencinsko črpalko ob najbolj prometni Mariborski cest...