Logarjeva: Trenutna situacija je odraz ekstremnega egoizma

Epidemiološka situacija se ne izboljšuje, samo v zadnjem dnevu je bilo potrjenih 3763 novih okužb, pozitiven je bil vsak drugi testirani. Situacija v slovenskih bolnišnicah alarmantna, bolnišnice na robu zmogljivosti. V UKC Ljubljana so napovedali, da lahko naval na bolnišnice pričakujejo v roku dveh do treh tednov, saj smo na vrhuncu okužb v populaciji.

Po dolgem času se je danes na Twitterju oglasila tudi vodja vladne svetovalne skupine Mateja Logar, ki opozarja, da časa ni več. »Trenutna epidemiološka situacija v Sloveniji je odraz ekstremnega egoizma. Ukrepi so dobri in primerni, dokler jih nam ni potrebno upoštevati in izvajati… Žal časa ni več in vsi moramo prispevati svoj del, samo tako bodo šole ostale odprte in zdravstveni sistem ne bo odpovedal.«

V primerjavi z minulim ponedeljkom, ko so potrdili 3344 okužb z novim koronavirusom, so jih ta ponedeljek našteli 419 več. Ta ponedeljek so opravili tudi 28 več PCR-testov. Delež pozitivnih testov je bil tokrat višji za 5,3 odstotne točke. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.210.122 ljudi, z vsemi potrebnimi odmerki pa 1.132.229.