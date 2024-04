Ločeni Rok Snežič na sodišču: zaslišali njegovega očeta in bivšo ženo Klavdijo

Na današnjem nadaljevanju sojenja Roku Snežiču zaradi domnevnega oškodovanja upnikov so na mariborskem sodišču zaslišali njegovega očeta Branka in Klavdijo Snežič, ki je sodišče opozorila, da sta z Rokom Snežičem od lanskega decembra ločena. Ne glede na vse je v celoti potrdila svoje pričanje, ki ga je podala v sodni preiskavi.

Obe zaslišani priči sta potrdili besede prejšnji teden zaslišanega Snežičevega strica Smiljana Juvana, ki je povedal, da je imela babica z Rokom poseben odnos, saj je bil njen prvi vnuk.

Zdaj že nekdanja soproga je izpovedala, da je šlo med babico, ki naj bi obtoženemu leta 2008 posodila 400.000 evrov, in Rokom za neverjetno povezanost. Z babico je bila, kot je rekla, v zelo dobrih odnosih tudi sama, bili pa naj bi več kot prijateljici. Dodala je, da se je glede posojila vnuku posvetovala tudi z njo.

V kuverti je nosil 400.000 evrov, Snežič v dolgovih zaradi iger na srečo

Klavdija Snežič se je spominjala tudi dne, ko je njen takratni mož prišel domov z večjo kuverto, na njegovo prošnjo pa je v njej naštela 400.000 evrov, večinoma bankovcev za 500, nekaj pa tudi za 100 evrov. Kot je pojasnila, je babica želela, da se Rok reši dolgov, ki so nastali zaradi iger na srečo, ter da prekine poslovne in zasebne stike z Nenadom Đukićem.

Zaradi dolgov naj bi Snežič prejemal klice ljudi, ki so od njega terjali vračilo, ko je dolg poplačal, pa so se ti prenehali.

Babica naj bi imela denar, potem ko ga je ob osamosvojitvi prinesla iz ene od bank v Avstriji, shranjen doma, kar v spalnici, ker ni zaupala slovenskim bankam, je dejala Klavdija Snežič. Ob tem je povedala, da sta bila dedek in babica zelo varčna, velik del denarja pa da je dedek zaslužil z opravljanjem cenitev gozdov.

»Pokojna tast in tašča precej premožna«

Babica se je po njenih besedah pozneje odločila za vpis hipoteke na Rokove nepremičnine, na vprašanje tožilca Matije Hostnika, kako naj bi obtoženi denar vrnil, pa je pojasnila, da je imel takrat ideje o začetku posla za oddajanje luksuznih plovil.

Precej manj podrobnosti se je spomnil oče, ki bi se kot ožji sorodnik lahko odpovedal pričanju, a se je odločil drugače. Po njegovih besedah sta bila njegova danes že pokojna tast in tašča precej premožna, ne nazadnje naj bi kar nekaj premoženja podedovala po starših in stricu iz ZDA, pa tudi sama sta dosti zaslužila ter malo porabila.

Oče je še potrdil, da je bil Rok babičin ljubljenec, ki mu je tudi v preteklosti kdaj že posodila denar. Tudi njemu in njegovi soprogi sta zelo pomagala v mladosti, ko sta gradila hišo, deloma s posojilom, deloma pa sta jima denar tudi podarila, je zatrdil Snežič starejši. Ob tem je povedal, da sam ne ve, kje sta denar hranila, o upniško-dolžniških razmerjih svojega sina pa ni vedel povedati ničesar.

Danes so na sodišču pričakovali še obtoženčevo mater, a je ni bilo, saj da ni dobila vabila. Sojenje se bo nadaljevalo 9. aprila, ko na sodišču pričakujejo Đukića, sodnico mariborskega sodišča Nevenko Đebi, prek videokonference iz Avstrije pa Johannesa Athemsa.

Furs naj bi oškodoval za 150.000 evrov

Specializirano državno tožilstvo Snežiču očita oškodovanje upnikov zaradi prijave terjatve zdaj že pokojne babice v postopku svojega osebnega stečaja, s čimer naj bi Finančno upravo RS (Furs) oškodoval za 150.000 evrov. Z babico naj bi sklenil posojilno pogodbo v višini 400.000 evrov, babica pa je nato to posojilo prijavila kot terjatev v Snežičevem osebnem stečaju ter jo dobila delno poplačano s prodajo nepremičnin v stečajnem postopku.

Tožilstvo je prepričano, da je bila posojilna pogodba med Snežičem in babico Marijo Juvan fiktivna, z njenim poplačilom pa je bil oškodovan Furs, saj naj bi ga prehitela in pred njimi vpisala hipoteke na Snežičevo premoženje. Prav zato je bila prva poplačana v stečaju in je dobila večino denarja, ki ga je stečajni upravitelj dobil s prodajo Snežičevega premoženja.