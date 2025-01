Ljutomerski vinski prestol zasedla Lea Vučko

Prva vinska kraljica v nekdanji Jugoslaviji je bila okronana v prestolnici Prlekije, Ljutomeru. Pred natanko 39 leti smo namreč slavili Sonjo Lipič, zgodba o vinski kraljici se je tako začela pod slovenskim vinorodnim Jeruzalemom.

Zdravica novi vinski kraljici

Prav zato je bilo nedavno še posebno slovesno v ljutomerskem hotelu Jeruzalem, kjer je Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer pod vodstvom predsednika Stanislava Kaučiča - Mišeka in v družbi številnih ljubiteljev vina, vinskih kraljic, vitezov in drugih okronalo 22. ljutomersko vinsko kraljico Martino XXII., ki bo na prestolu v letih 2025 in 2026.

22. krona Davnega leta 1872 je bilo v Prlekiji ustanovljeno prvo Vinorejsko društvo Ljutomer. Dobrih sto let pozneje, leta 1974, je bilo ustanovljeno Društvo prijateljev vina Ljutomer, ki je bilo prav tako prvo na območju Slovenije. Društvo je bilo vseskozi zelo dejavno, med drugim je izbralo prvo vinsko kraljico Ljutomera, kar je bilo prvo kronanje vinske kraljice na območju takratne Jugoslavije. Leta 1986 je bila kot prva kronana Sonja Lipič. Pozneje je društvo s krajšo prekinitvijo vsako leto imenovalo vinsko kraljico, tokrat že 22.

To je postala Lea Vučko z Razkrižja, nasledila je Sandro Kaučič. Lento je novi vinski kraljici, ki je končala dodiplomski študij germanistike in je trenutno zaposlena na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni kot projektna vodja ocenjevanja vin, nadel podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, krono pa predsednik društva Kaučič.

Kraljica tudi sestra

Lea Vučko bo ponosno zastopala Ljutomer in Slovenijo na vinorodnem zemljevidu.

Po slovesni zaprisegi je Vučkova povedala, da s ponosom in častjo stopa pred zbrane kot nova vinska kraljica: »Ta vloga je več kot le simbol, je zaveza, da bom s predanostjo predstavljala naše bogato vinorodno območje, naše izjemne vinogradnike in vinarje ter dolgoletno tradicijo, ki jo negujemo do trte in vina.«

»V tej častni vlogi obljubljam, da bom s ponosom zastopala vse, kar pomeni naša vinska kultura, to je gostoljubje, prijateljstvo in povezanost.« Mimogrede, tudi Lejina sestra Sandra Vučko je bila ljutomerska vinska kraljica (2011–2012), pozneje pa še slovenska.

Špindler jo je pozval, naj ponese ime ljutomerskih vinogradnikov in vinarjev po Sloveniji, ker pa je svetovljanka, je prepričan, da jih bo zastopala tudi zunaj meja države. »Prepričani smo, da boš to vlogo opravljala z odgovornostjo in srčnostjo ter da boš tudi z drugimi kraljicami vina skrbela za kulturo pitja vina.« Dozdajšnja ljutomerska vinska kraljica ji je priporočila, naj z odprtim srcem sprejme vse, kar ji bo vloga prinesla, in naj v tem uživa.

1986. smo slavili prvo vinsko kraljico v nekdanji Jugoslaviji.

Kronanje so z glasbenim vložkom popestrili člani komorne skupine violončelistov Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, ki jo sestavljajo učenci višjih razredov violončela. Sledila sta seveda svečana večerja in kraljičin ples.