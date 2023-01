Ljudje obupani in na robu solz: za ogrevanje in komunalo morajo plačati več kot 500 evrov

V Občini Trbovlje se je danes okoli 100 ljudi zbralo pred trboveljsko komunalo in protestiralo zaradi visokih decembrskih položnic. V Komunali Trbovlje so predstavitev ukrepov za pomoč napovedali za četrtek, je poročala Pop TV. Rešitve išče tudi občina.

Protestniki so poudarili, da bodo morali nekateri za ogrevanje in komunalo plačati tudi več kot 500 evrov in da tega ne bodo zmogli, je poročala Pop TV.

Komunala obljublja pomoč 3700 gospodinjstvom

Na komunali so pojasnili, da so se stroški ogrevanja povišali zaradi nižjih decembrskih temperatur, cene daljinskega ogrevanja pa so z januarjem znižale. V četrtek naj bi predstavili konkretne ukrepe za pomoč 3700 gospodinjstvom.

V Občini Trbovlje so dejali, da nimajo vzvodov, s katerimi bi lahko vplivali na trenutno ceno, a da bo storili vse, da se čim hitreje rešitve za pomoč občanom. Za pomoč občanom so izpostavili sistem sofinanciranja preko pravilnika o pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja.