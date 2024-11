Ljubljana: na 21 metrov visoki smreki bo kar osem kilometrov lučk

Mnogi že odštevajo dni in ure do trenutka, ko bo Ljubljana zasijala v vsej svoji praznični lepoti. Letos bo to na petek, 29. novembra. Pristojni že tedne hitijo in nad ulicami in trgi, po stavbah in še kje nameščajo lučke in drugo okrasje, mnogo skulptur bo letos zasnovanih na novo, tiste najbolj uveljavljene pa bodo restavrirani originali Zmaga Modica, ki je za praznično podobo Ljubljane skrbel mnoga leta.

Danes okrog 13. ure bodo na Prešernov trg, osrednjo točko okrasitve, pripeljali tudi zvezdo božično-novoletnih praznikov, 21 metrov visoko in pet ton težko smreko, ki jo je občini Ljubljana podaril prebivalec z Gorenjske.

V mestu še osem drugih smrek

Mogočno drevo bo krasilo kar osem kilometrov lučk, praznični liki in bliskavice. Omenjena smreka pa ne bo edina, ki bo razveseljevala prebivalce prestolnice in obiskovalce, ki vsako leto decembra radi zavijejo v praznično Ljubljano. Kot je sporočila Branka Gradišar iz Mestne občine Ljubljana, bo v mestu stalo še osem drugih smrek, in sicer na Mestnem in Levstikovem trgu, pri Figovcu, na Ljubljanskem gradu, v atriju Mestne hiše, na Trgu mladinskih delovnih brigad, na Mali ulici pred Mestnim igriščem in na križišču Slovenske ceste in Trdinove ulice.

Priložnosti za fotografiranje pred lesketajočimi se božičnimi drevesci bo torej res veliko. Vse smreke so občini, kot vsako leto do zdaj, podarili občani, je še dodala Gradišarjeva.