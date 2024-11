Prve lučke bodo zasijale 28. novembra v Mariboru

Čeprav vas letos razvaja t. i. indijansko poletje, ki je kot nalašč za krajše ali daljše oddihe v naravi, tudi na obali, pa so mnogi z mislimi že pri prazničnem decembru. Trgovine v mnogih mestih so izložbe že ozaljšale s smrečicami in drugimi okraski, ki bodo okrog božiča v trendu, v Ljubljani pa so se že v začetku oktobra lotili tudi okraševanja mestnih ulic, v vsej svoji lepoti bodo zasijale 29. novembra.

Koliko bo Mestna občina Ljubljana za okrasitev zapravila, bo po navedbah Branke Gradišar iz Turizma Ljubljana, znano v prihodnjih dneh, lani pa je občino okrasitev stala okrog 220.000 evrov.

Če bo znesek takšen tudi letos, bo to med slovenskimi občinami daleč največ, pol manj, okrog 100.000 evrov bodo denimo za praznično vzdušje namenili v Mestnih občinah Kranj in Maribor, v prvi ga boste lahko občudovali od 3. decembra dalje, v drugi pa bodo lučke prižgali že 28. novembra.

Tretji december so v Kranju sicer izbrali s posebni namenom, so pojasnili v kabinetu župana: »Prižig vsako leto poteka na dan občinskega praznika, ko obeležujemo rojstni dan največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Svetlobni Prešernovi verzi nato ostanejo prižgani vse do 8. februarja, velikega praznika kulture. Gre za posebno simboliko, saj obdobje prižganih prazničnih luči sovpada z datumoma rojstva in smrti Franceta Prešerna.«

Tako je bila videti okrasitev v Kranju pred nekaj leti. FOTO: Blaž Samec

Med 30 in 40 tisočaki

Večina drugih občin bo proračun, namenjen okraševanju, omejila pri okrog 30.000 do 40.000 evrih. Toliko bo denimo za praznično vzdušje namenila Mestna občina Koper (MOK), kjer so tudi že začeli z okrasitvijo, lučke pa bodo prižgali 6. decembra. »V novi podobi bo letos zasijal Carpacciov trg, ki bo poleg nove skulpture iz lučk bogatejši še za verige z učinkom padajočih luči. Bolj dodelana bo tudi okrasitev Prešernovega trga, Kidričeva ulica pa bo z novim svetlečim obokom predstavljala vhod v zimsko vasico,« je pojasnila Tanja Rudl iz MOK.

V novomeški občini se bodo medtem okraševanja, za katerega bodo namenili približno 30.000 evrov, lotili v prvih dneh novembra, končni rezultat bomo lahko občudovali od 5. decembra, ko bo mesto obiskal tudi Miklavž in se bo odprlo drsališče. Skupaj z obiskom Miklavža, oziroma svetega Nikolaja, bodo lučke prižgali tudi na severovzhodu države, natančneje v Mestni občini Murska Sobota, za praznično okrasitev pa bodo namenili nekaj več kot 33.000 evrov.

Praznično okrašeni Koper lanskega decembra. FOTO: Jaka Bužan

Približno dvakrat toliko bodo za več kilometrov lučk ter kar 40 smrek, ki bodo posajene v cvetličnih loncih, 30 kavkaških jelk, pa 20 metrov visoko osrednjo jelko, ki bo krasila Titov trg, in drugo okrasje namenili v Mestni občini Velenje, kjer so se okraševanja tudi že lotili. Mesto bo v vsej svoji praznični lepoti zažarelo 1. decembra, je sporočila Sabina Vranc iz kabineta župana.

Ognjemet samo v Ljubljani

Čeprav bo praznični program v vseh občinah izredno pester, obiskovalci bodo lahko uživali v glasbenih nastopih, se mastili na stojnicah, kakšno malenkost tudi kupili, za otroke bodo marsikje organizirane delavnice, obiskal jih bo seveda tudi Miklavž, pa se občine, razen ljubljanske, niso odločile za vstop v novo leto ob spremljavi ognjemeta. V prestolnici bo medtem tiste, ki bodo silvestrovali na prostem, ob polnoči razveselil kar petminutni ognjemet z grajskega griča, katerega izstrelki bodo, obljublja Branka Gradišar, iz razgradljivih materialov.