Lili Bayer spet nad Janšo, tokrat zaradi tožilcev: »Slovenija ruši organ EU«

21 članic EU sodeluje, pet jih ne želi, na tnalu Politica le Slovenija

Takšni tožilci, na katere ne bo moč vplivati

Janeza Janšo v članku Politica imenuje novinarka desni populist. FOTO: Johanna Geron/Pool, Reuters

Tožilka Klinetova: Vlada nima pojma

Mirjam Kline FOTO: Pivk Mavric, Delo

Evropsko državno tožilstvo (EPPO) od danes dalje deluje kot neodvisen organ EU, pristojen za preiskavo, pregon in obtožbe pri kaznivih dejanjih, ki škodujejo finančnim interesom unije. Slovenija ni del inavguracije evropskih tožilcev, ker vlada ni potrdila dveh slovenskih predstavnikov. A ni edina.V organu od 27 članic Evropske unije sodeluje le 22 članic. Danska, Irska, Madžarska, Poljska in Švedska v evropskem tožilstvu ne bodo sodelovale, Finska ima pomisleke zaradi delovnopravnih vprašanj, Slovenija pa, kot rečeno, dveh kandidatov ni potrdila.V bruseljskem političnem mediju Politicu, ki poroča o zakulisju bruseljskih dogajanj, se je vsem dobro znana novinarkaspet lotila Slovenije, ki, kot piše, jo "vodi desni populist". Članek poroča o tem, da članica EU še ni imenovala tožilcev za skupni organ pregona, pa tudi, da bo na ta način težko preiskovati in pisati ovadbe v tej državi. Nesodelovanje 'uglednih' držav kot so Danska ali Irska, kot kaže zapis Politica, ni sporno . Je pa za omenjeni medij sporno, da Slovenija (še) ni imenovala svojih dveh predstavnikov v tožilstvu EU. Podobno kot Finska, a je naša država edina na tnalu medijev in bruseljskih razprav. Spomnimo, ker je vlada razveljavila postopek, je odstopila ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič »Gre za slab signal,« ji je v pogovoru dejala vodja EPPOin še: »Očitno nekaj ni verodostojno.«Novoustanovljeno tožilstvo z 22 članicami (namesto 27) bo po besedah Kövesijeve lahko preiskovalo meddržavni kriminal, kar je bilo dosedaj precej oteženo. Šele proti koncu članka Bayerjeva ugotovi, da EU s Finsko dogovora o sodelovanju sploh še ni dosegla, prav tako ni imenovala svojih tožilcev. Zakaj Švedska in Danska ne sodelujeta v projektu, Bayerjeva ne piše.Politico omeni, da poleg Slovenije tudi Finska ni imenovala dveh tožilcev, ker se ne strinjajo z načinom obravnave evropskih tožilcev v luči opravljanja drugega dela doma, davčne obravnave, pokojnine itd. »Pomembno je, da so tožilci za polni delovni čas,« je o Finski dejala Kövesijeva, o Sloveniji pa: »Kaže se zelo jasno, da potrebujemo povsem neodvisne tožilce, na čigar delo ne bo mogel vplivati nihče.«Dodaja tudi, da je Janševa vlada imela izbrana dva kandidata preko tehnokratskega procesa, a imenovanja dolgo ni dala na dnevni red, nato pa prejšnji četrtek vse skupaj razveljavila. Pri slovenski vladi so sicer povedali, da bodo postopek izbire ponovili . Vodja EPPO Kövesi ob tem za Politico pravi: »Tveganje je veliko, če se odloči, da kandidatov ne bo imenovala.« Ob tem pa je dodala, da bo to vplivalo na aktivnosti EPPO in učinkovitost. »Kako lahko zaščitimo bolje evropski denar brez tožilcev v Sloveniji?« Predvsem gre za to, da ko bodo preiskave tekle o Sloveniji, sta dva predstavnika ključna, kajti poznata postopke v državi in jezik.Politico omenja še Janšev tvit, češ da je obtožil dolgoletno tožilko iz Romunije, vodjo EPPO, da igra politično igro. »Kaj pa Švedsla, Irska, Poljska, Madžarska, Danska v tožilstvu? One sploh ne sodelujejo.« Za Politico je spregovoriliz Pravne fakultete: »Če začneš postopek, ga moraš končati.«V ponedeljkovi oddaji Studio City na RTV Slovenija se je na dogajanje okoli evropskih delegiranih tožilcev odzvala tudi vrhovna državna tožilka, ki je brez dlake o aktualni vladi dejala: »Vlada Republike Slovenije je popolnoma kršila vse temeljne postulate prava. Vlada Republike Slovenije, čeprav premier govori drugače, govori o vladavini prava, Vlada Republike Slovenije pozna od te besedne zveze samo prvo – vladavino. O pravu nima pojma.«