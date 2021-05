Novi odstop v Janševi vladi: odhaja ministrica za pravosodje

Odzive na odstop ministrice Lilijane Kozlovič preberite v članku »Ministrici ne moremo ravno čestitati za pokončno držo, ker je prepozno. Bo pa vsaj ohranila obraz«.

Ministrica za pravosodje(SMC) je po informacijah Dela odstopila s položaja, potem ko je vlada razveljavila postopek izbire evropskih delegiranih tožilcev. Odstopna izjava je že na poti k predsedniku vlade, na ministrstvu za pravosodje pa so za Slovenskenovice.si potrdili informacijo o njenem odstopu.To je drugi odstop v Janševi vladi, potem ko je vlado zapustil zdravstveni minister(Desus).Predsednik SMC, kot kaže, odstop Kozlovičeve podpira. »Sprejeli smo odločitev: postopek izbire kandidatov za evropske tožilce se ponovi. Nov poziv pomeni premik z mrtve točke, na kateri se nahajamo Ugotavljanje, ali sta bili predlagani imeni izbrani v skladu z zakonom, je sicer potekalo pod izjemnim medijskim pritiskom. Že mesece pred rokom, ki je bil določen za pošiljanje predloga Evropskemu javnemu tožilstvu, so se k izvajanju tega pritiska pridružili tudi nekateri posamezniki z evropske ravni. In to navkljub dejstvu, da Slovenija ni edina država, ki svojega predloga še ni podala, a se drugih pri tem ni omenjalo.« V svojem zapisu ministrice, ki ga je objavil skoraj istočasno, kot se je razvedelo za njen odhod, ni omenil.Počivalšek je vse bolj osamljen v svoji stranki. Ali bo Kozlovičeva zapustila tudi stranko, še ni znano, so pa konec marca SMC zapustili poslanciinPravnikmeni, da razveljavitev postopka izbire pomeni kršitev prava, je še pred odločitvijo zapisal v kolumni v Financah. »Niti strokovni niti laični javnosti vlada Republike Slovenije ni ponudila prav nikakršnega razloga, kaj šele prepričljivega, ki bi v skladu z zahtevami vladavine prava lahko upravičil zavrnitev seznanitve z dvema predlaganima kandidatoma in zato razveljavitev že izpeljanega postopka izbire. Če bo do take razveljavitve kljub temu prišlo, je treba zato jasno opozoriti, da pomeni kršitev vladavine prava.«