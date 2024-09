Lepa gesta! Gorski reševalci prijatelje žrtev odpeljali na kraj nesreče, da so se lahko poslovili

Se še spomnite lanskoletnih poplav? Le kdo se jih ne, je zapisano na Facebookovi strani Gorske reševalne zveze Slovenije.

»Mi si jih bomo za vedno zapomnili po zahtevni iskalni akciji, ko smo v najhujšem neurju celo noč in še polovico dneva iskali in na koncu izpod Malega Draškega vrha v dolino odpeljali očeta in sina v tistih temnih vrečah, ki jih nobeden od nas ne mara. Naš Robi je tako doživeto opisal dogajanje tiste noči, da ima bralec občutek, da je kar sam do kosti premočen, ob zvoku volčjega zavijanja lomastil okoli Viševnika in Draških vrhov,« so napisali, celotno besedilo je mogoče prebrati na njihovem profilu.

Ganljiva dobrota

Pretekli teden, pišejo, so jih kontaktirali prijatelji tragično ponesrečenih pred letom dni. Reševalce so prosili, ali bi jih lahko odpeljali na nesrečno mesto, da bi se poklonili pokojnikoma. »Seveda so naši gorski reševalci iz Gorske reševalne službe Bohinj to storili. Na postaji so jih nato sprejeli še nekateri člani ekipe, ki je tiste nesrečne noči iskala prehode skozi labirint hudourniških voda,« so zaključili.

Njihova požrtvovalnost očitno ne pozna meja. Ne pomagajo le izgubljenim in poškodovanim, temveč tudi tistim, ki jim gore vzamejo najdražje.