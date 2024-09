Komunalci si nočejo umazati rok! Dobili evropska sredstva, naš bralec še vedno nima novega vodovoda

»Od leta 2017 je bila planirana kanalizacija. Dobili smo tudi oris, kako naj bi potekala. Takrat so nam namreč rekli, da bodo naredili novo kanalizacijo. Sočasno so nam tudi obljubili, da bodo obnovili stari vodovod, ki je bil zgrajen že pred več kot 60 leti. Mestna občina Ljubljana je potem ta projekt (financiran z evropskimi sredstvi) odobrila, tako kanalizacijo kot vodovod. Potem pa se je zataknilo,« nam je na svoji kmetiji v Zgornjih Gameljnah razlagal domačin Leon Peterlin.

Ima šest konjev, njegov vnuk ima 30 koz. Zemlja, tradicija in kmetija, ta trojica je zanje sveta. Tu so doma in tu bodo ostali. Leona pa moti odnos Javnega podjetja Voka Snaga (Voka).

Nepriklopljenci

»Večina vodovodne napeljave je bila tako dotrajana, da so jo morali zamenjati. Voka pa bi morala menjati cevi od glavnega voda do stranke, torej do merilnega mesta. Temu pa se v našem primeru upirajo z vsemi štirimi!« je nadaljeval Leon, ki se že nekaj mesecev bojuje z Voko in vztraja pri svojem.

60 let je star vodovodni sistem v Gameljnah.

»Postavili vam bomo jašek ter merilno uro v jašku ob cesti,« naj bi bile besede predstavnikov Voke, Peterlin jim je odvrnil, da pričakuje le to, da se cev potegne do merilnega mesta ob hiši. »Ne nazadnje so tako storili tudi vsem drugim.« Peterlin: »Jasno sem jim povedal, da jim merilne ure pač ne dam!« Zatrjuje, da sta predstavnik Voke in izvajalec prišla na ogled terena ter družno ugotovila, da se strojno ne da skopati tega dela, dolgega slabih deset metrov, po katerem bi šla nova cev od jaška do merilnega mesta.

Jašek so naredili nekaj metrov od hiše. Kako bo naprej, ne ve nihče. Dela so se zaustavila. FOTO: Drago Perko

»Odtlej se z vsemi štirimi upirajo, da tega ne bodo delali. Ko so delavci, ki urejajo komunalo, to videli, so mi rekli, da se da to skopati le na roke. Nič hudega, pa saj Evropska unija s svojimi sredstvi plačuje tudi ročno delo, ne le strojno, kajne?« je že takrat pomislil Peterlin.

Naš sogovornik se še posebno čudi, kaj se je z njegovim merilnim mestom tako drastičnega spremenilo v zadnjih 23 letih. »Leta 2001 je moja hči naredila objekt, za vse pridobila veljavno dokumentacijo in tudi na vodovod so jo priklopili prav na tem merilnem mestu, ki je postalo zdaj tako sporno. Hči je takrat seveda vse plačala.« Peterlin je še spomnil, da je v Gameljnah, in to v 21. stoletju, še vedno šest ali sedem hiš, ki niso priklopljene na javni vodovod. Menda gre izključno za stare ljubljanske kmetije.

Sporno stopnišče

Svojo plat zgodbe so z veseljem predstavili tudi v podjetju JP Voka Snaga: »Na območju Zgornjih Gameljn se v sklopu opremljanja aglomeracij z javno kanalizacijo obnavlja tudi javni vodovod. V sklopu obnove javnega vodovoda se praviloma obnovijo tudi obstoječi priključki. Pri omenjenem objektu pa so lastniki zgradili stopnišče s temelji, ki so neposredno ob trasi obstoječega vodovodnega priključka, kar onemogoča pravilno izvedbo obnove priključka. Ravno tako je bilo pri terenskem ogledu ugotovljeno, da je obstoječe vodomerno mesto (zidna niša v objektu) neustreznih dimenzij in da so tehnično nepravilno vgrajene cevi interne vodovodne napeljave.«

Voka trdi, da je merilno mesto neustrezno. FOTO: Drago Perko

»Zaradi navedenega je bilo lastniku objekta ponujeno, da se priključek obnovi do mesta, kjer bi se še dalo tehnično pravilno izvesti obnovo priključka s postavitvijo zunanjega vodomernega mesta (vodovodni jašek z obračunskim vodomerom) na stroške investitorja javnega vodovoda. Ker lastnik objekta ni dovolil takšne izvedbe obnove priključka, so izvajalci prevezali del obnovljenega vodovodnega priključka na že obstoječi (stari) vodovodni priključek. Objekt tako še naprej uporablja vodo iz javnega vodovoda z merjeno porabo prek obstoječega vodomera, nima pa obnovljenega celotnega vodovodnega priključka, saj zaradi zgoraj opisanih razmer tega ni bilo možno izvesti. Uporabnika smo o tem tudi pisno obvestili.«

Zadnje še ni rekel, boril se bo do konca.

Leon Peterlin, kot pravi, še ni rekel zadnje. Za vodo in svoj prav se bo boril do konca.