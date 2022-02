Lastniki psov, pozor: lahko vas doleti visoka globa, če ne boste upoštevali tega

V času epidemije si je marsikdo omislil psa, a, kot kaže, ne vedo vsi, kako je treba za žival skrbeti na javnih površinah. Pred časom naj bi na Rožniku pes pogrizel nemočno srno, a to ni edini primer. O njim v zadnjem obdobju poročajo na družbenih omrežjih: »Posledica neodgovornih lastnikov psov in nedolžna srna. Nadaljnjega komentarja se raje vzdržim.«, »Isto v soboto pri nas. Dva psa sta ji odtrgala nogo. Soseda je psa odgnala, prišla je policija in lovec. Ker ji ni bilo pomoči jo ustrelil. Grozen jok srnice.«

Kljub pogostemu obveščanju lastnikov, da morajo tudi pozimi imeti svoje štirinožne prijatelje v bližini gozdov ves čas na povodcu, saj je divjad izmučena in ni spodobna zbežati, pa tega veliko lastnikov ne stori. Po nekaterih podatkih naj bi psi v Sloveniji na leto pobili 1600 divjih živali.

Globe do 1200 evrov

Zakon glede izpusta psov v naravo jasen. Varstvo divjadi pred nepotrebnim vznemirjanjem je opredeljeno v Zakonu o divjadi in lovstvu, kjer je v 35. členu opredeljeno, da psov brez nadzorstva ni dovoljeno spuščati v prosto naravo. Lastnik je namreč odgovoren za škodo, ki jo njegova žival prizadene divjadi. Izvajanje določb tega zakona nadzorujejo lovski inšpektorji, za povzročeno škodo pa odgovarja lastnik. Globe niso nizke in so vse od 420 pa do 1200 evrov.

Ves čas mora biti pes na povodcu, kar pa določa 11. člen Zakona o zaščiti živali. Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je ta ves čas na povodcu. Če tega ne upošteva, se mu izreče globa v višini od 200 do 400 evrov. Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo policisti in občinski redarji. Koliko glob so izdali iz tega naslova, nismo uspeli izvedeti.