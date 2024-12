Golob z nepremičninskim davkom ni prepričal Lahovnika in Simiča

Predsednik vlade Robert Golob je napovedal davek na nepremičnine in izrazil pričakovanje, da se bodo zaradi tega nepremičnine pocenile, s hkratno davčno razbremenitvijo dela pa bodo ljudje lažje prišli do doma.

»Davek na nepremičnine ne bi veljal za prvo bivalno nepremičnino, ampak bi zajel šele drugo in vse naslednje, načeloma prazne nepremičnine. /.../ Jaz ga bom namenoma imenoval davek na drugo nepremičnino in vse naslednje, ker prva ne bo obdavčena,« je komentiral premier.

O višini davka bodo še razpravljali.

Po podatkih geodetske uprave ima dve nepremičnini 186.366 lastnikov oziroma solastnikov, kar je petina vseh.

Kaj o vladnih načrtih o nepremičninskem davku menita ekonomist Matej Lahovnik in davčni svetovalec, nekdanji direktor Fursa Ivan Simič.

Matej Lahovnik. FOTO: Leon Vidic, Delo

Matej Lahovnik: Zakaj osnova ni vrednost nepremičnin, ampak število

»Najprej je treba upoštevati, da so nepremičnine v Sloveniji že na različne načine obdavčene, saj plačujemo nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki so sicer naša, poleg tega so vsi ob nakupu nepremičnine ali gradnji plačali DDV in razne komunalne prispevke, ob morebitni prodaji pa še davek na promet nepremičnin, in če je nepremičnini narastla vrednost, tudi davek na kapitalski dobiček. Ob oddajanju nepremičnin v najem pa se plačuje 25-% davek.

Če želi vlada dodatno obdavčiti vse, ki imajo več kot eno nepremičnino, se postavi vprašanje, zakaj osnova ni vrednost nepremičnin, ampak število, saj lahko pride do bizarnosti.

Na primer, nekdo v centru Ljubljane, ki sam živi v luksuznem stanovanju, velikem 150 m2, ne bo plačal dodatnega davka, čeprav je vrednost nepremičnine okrog 700.000 evrov. Nekdo drug, ki ima stanovanje denimo v Novem mestu in vikend na Dolenjskem, vreden denimo 70.000 evrov, pa bo plačeval davek na to drugo nepremičnino. Zato bi morala vsaka obdavčitev nepremičnin temeljiti izključno na vrednosti nepremičnin, pri čemer bi morali biti do določene vrednosti oproščeni tega davka.«

Matej Lahovnik. FOTO: Leon Vidic, Delo

Ivan Simič: Zakaj se obdavčuje le premoženje v opekah?

»Predsedniku vlade želim veliko sreče z uvedbo tega davka. Imajo večino in zakon lahko sprejmejo.

Zastavlja pa se mi vprašanje, zakaj se obdavčuje samo premoženje v opekah, ne pa premoženje, ki je v bankah, plemenitih kovinah, vrednostnih papirjih ...«