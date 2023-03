Kupujete nove pnevmatike? Rezultati AMZS testa vas bodo šokirali

Bliža se 15. marec, ko bomo smeli zimske pnevmatike na osebnih vozilih nadomestiti z letnimi. Seveda, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Še pred namestitvijo ustrezno preverite videz pnevmatik, predvsem pa zadostnost profila.

Če boste kupovali nove pnevmatike, priporočamo, da se najprej seznanite z rezultatom testov Avto-moto zveze Slovenije (AMZS), ki je deset pnevmatik, v razredu 205/55 R 16 V (do 240 km/h) označila za zelo priporočljive. Pnevmatike so sicer ocenjevali po obnašanju na suhi in mokri cesti, prevoženi razdalji, obrabi, učinkovitosti, glasnosti in trajnosti. Cene v tem delu niso upoštevali.

Zelo priporočljive so (prva je najbolje ocenjena pnevmatika):

Goodyear Efficent Grip Performance 2,

Continental Premium Contact 6,

Michelin Primacy 4+,

Bridgestone Turanza T005,

Nokian Tyres Wetproof,

Falken ZIEX ZE310 Ecorun,

Continental Ultra Contact,

Kumbo Ecsta HS52,

Hankook Ventus Prime4 in

Nexen N'Fera Primus.

Na testu AMZS se je izkazalo, da »pri pnevmatikah ni pametno varčevati in sklepati kompromisov zaradi cen pnevmatik«. Največje razlike so pri obnašanju na mokri cesti: »Najslabša pnevmatika na testu se je pri zaviranju z 80 km/h zaustavila po skoraj 60 metrih, medtem ko najboljša pnevmatika na testu obstane po le 35 metrih.« Razlika v ceni? 25 evrov na pnevmatiko ali sto evrov za komplet vseh štirih.

Vas zanima, katerih sedem pnevmatik se je znašlo na repu lestvice AMZS in dobilo oceno ni priporočljivo? Spodaj objavljamo seznam (prva je najslabše ocenjena):