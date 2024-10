Kupujete nepremičnino v Sloveniji? Za vas imamo slabo novico

Na slovenskem nepremičninskem trgu se je tudi v prvem letošnjem polletju nadaljeval trend upadanja števila sklenjenih kupoprodajnih pogodb. So pa ob tem še naprej rasle cene nepremičnin, ugotavlja Geodetska uprava RS (Gurs).

Večjih sprememb gibanja cen v bližnji prihodnosti ne pričakujejo

v prvih šestih mesecih je bilo z vsemi kategorijami nepremičnin sklenjenih okoli 12.000 kupoprodajnih pogodb v skupni vrednosti 1,2 milijarde evrov, v polletnem poročilu o nepremičninskem trgu ugotavlja Gurs.

V primerjavi z drugim polletjem 2023 sta bila število in vrednost sklenjenih poslov manjša za okoli 15 oz. deset odstotkov, v primerjavi s prvim polletjem lani za 20 do 25 odstotkov, v primerjavi s prvim polletjem 2022 pa je bilo število sklenjenih pogodb manjše za 35 do 40 odstotkov, vrednost pa med 25 in 30 odstotkov.

Večina novih stanovanj v Ljubljani se je v prvem polletju letos prodala po ceni od 5000 do 7000 evrov na kvadratni meter. V Kopru je kvadratni meter stal med 4500 in 6000 evri, v Kranju med 3200 in 4100 evri, v Mariboru in Celju pa med 3000 in 35000 evri.

Po rekordni rasti cen stanovanjskih nepremičnin in zemljišč za njihovo gradnjo v prvem polletju 2022 in umiritvi njihove rasti v prvem polletju 2023, ko je že kazalo, da se bližamo obratu cen na slovenskem nepremičninskem trgu, so cene ponovno začele opazneje rasti.

Cene stanovanj zrasle za deset odstotkov, hiš za šest odstotkov

V zadnjem letu so po navedbah Gursa na ravni države cene stanovanj v večstanovanjskih stavbah zrasle za deset odstotkov, cene stanovanjskih hiš za šest odstotkov, cene zemljišč za gradnjo stanovanjskih stavb pa za 24 odstotkov. V zadnjih petih polletjih oziroma v primerjavi z drugim polletjem 2021 so se stanovanja podražila za 30 odstotkov, hiše za 25 odstotkov, zazidljiva zemljišča pa za 52 odstotkov.

Potem so so cene stanovanj v prvi polovici lanskega leta stagnirale ali celo malenkost upadle v skoraj vseh večjih mestih, je v zadnjih dveh polletjih sledila opazna rast cen stanovanj na vseh obravnavanih območjih. Povsod so cene v primerjavi s prvim polletjem 2023 zrasle nadpovprečno oziroma za več kot 10 odstotkov. Izjema je Kranj (+ tri odstotke).