Naval na izračun nepremičnin! V nekaj minutah na desettisoče vpogledov

Že ko je premier Robert Golob sredi septembra povedal, naj med uveljavljenimi davčnimi spremembami v tem mandatu ne pričakujemo davka na nepremičnine, si je marsikdo oddahnil. A neurejene evidence – ki naj bi sedanjo vlado ovirale pri uresničitvi davka, ki ga večina sodržavljanov najraje ne bi doživela – se vseeno že urejajo.

To bi lahko ugotovili po dogajanju tega tedna, ko je v četrtek Geodetska uprava RS (Gurs) skladno z zakonom o množičnem vrednotenju izvedla postopek poskusnega izračuna posplošenih vrednosti nepremičnin.

Tržna, dejanska in še katera cena

Pričakovano velik interes Slovenk in Slovencev za ovrednotenje nepremičnin (predlogi modelov vrednotenja so bili usklajeni z občinami in strokovno javnostjo) je botroval temu, da je prvi dan v posamični minuti v izračun vpogledalo po 50.000 spletnih obiskovalcev, zadeva pa je eksplodirala zvečer: »V desetih minutah po 19. uri so obiskovalci spletnega mesta ustvarili več kot 280.000 zahtev za dostop do podatkovne zbirke,« so nam pojasnili z ministrstva za digitalno preobrazbo (MDP).

Gursove ocene po večini niso skladne s tržnimi. Na 280 milijard evrov so vrednotene vse nepremičnine. Napovedanega davka še nekaj časa gotovo na bo.

Tudi včeraj stran ni delala gladko in je mlela ob izpisih posamičnih rezultatov. MDP pojasnjuje: »Spletno mesto, kjer so objavljeni podatki o vrednotenju nepremičnin, se od četrtka sooča s povečanim prometom, zato se odzivni časi občasno podaljšajo, vendar spletno mesto deluje.«

Cene nižje od tržnih

Marsikdo je bil po vstopu na spletno stran presenečen nad nižjimi cenami od tržnih, dasiravno naj bi vrednotenje odražalo stanje na prvi dan leta 2024. A tržne cene so na svoj način tudi licitacija (navzdol), Gurs pa ima svoje vrednotenje. Najbolj znan naslov tega leta, Litijska 51 v ljubljanski Štepanji vasi (kjer je bila mišljena sodna palača), je na štirih parcelah ovrednoten na 3,833.700 evrov, nakupna pogodba je bila vredna skoraj enkrat več: 7,7 milijona davkoplačevalskega denarja.

Marsikdo je bil po vstopu na spletno stran presenečen nad nižjimi cenami od tržnih. Simbolična fotografija. FOTO: Jordi Folch

Gregorčičeva 25, kjer je premierjev kabinet, je vredna skoraj 6,9 milijona, predsedniška rezidenca na Erjavčevi je za več kot pol cenejša (3,2 milijona). Državni zbor je neprecenljiv, zato vrednotenja ni. Visoko je ovrednoten tudi kompleksni slovenski Pentagon našega obrambnega ministrstva na Vojkovi cesti, ocenjen je na dobrih 15 milijonov. Kolegi v redakciji Dela so ugotovili, da so se vrednosti nepremičnin po vrednotenju geodetske uprave od leta 2020 zvišale s 160 milijard evrov na kar 280 milijard evrov.

Pritožba na občino

Z geodetske uprave so pojasnili, da »trenutno ne ugotavljamo pretirane količine klicev in pisnih predlogov«. Razgrnitev je namenjena temu, da do 25. novembra lastnice in lastniki vpogledajo v poskusni izračun. Vrednosti so izračunane na podlagi podatkov iz katastra nepremičnin in na podlagi predloga modelov vrednotenja nepremičnin.

Državni zbor je neprecenljiv, zato vrednotenja ni.

Neustrezne podatke o nepremičnini ali vrednosti, s katerimi se ne strinjajo, lahko lastniki pošljejo na občino, v kateri je nepremičnina. »Gurs bo pregledal prejete pripombe (ne pritožbe!) ter dokončno uskladil modele vrednotenja, ki bodo sprejeti s strani vlade v obliki uredbe.«

Cene nepremičnin na trgu po večini ne odražajo geodetske vrednosti. Foto: Dejan Javornik

Aprila 2025 pa naj bi vsi lastniki nepremičnin dobili potrdila o vrednosti nepremičnin po pošti na dom: »Takrat bodo lahko lastniki v primeru, da je izračunana vrednost previsoka/prenizka, ukrepali na način uveljavljanja posebnih okoliščin, za kar bodo morali angažirati cenilca nepremičnin.«

Zaradi novele zakona o množičnem vrednotenju pa so se udarili tudi na četrtkovi parlamentarni seji, a je na koncu vladni predlog pričakovano dobil večinsko podporo. Nepremičninski davek, ki naj bi ga sprejela naslednja, 16. vlada samostojne Slovenije, je vsemu dogajanju navkljub oddaljen vsaj še ene volitve. Čakamo torej premierja, ki bo prevzel naslednjo vlado in uveljavil davek kot zapuščino prejšnje vladajoče garniture.