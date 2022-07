Kuhali kislo štajersko žüpo

V okviru praznovanja 26. občinskega praznika občine Radenci so potekali številni dogodki in prireditve. Seveda ni šlo niti brez kuharskega tekmovanja, saj so pripravili tudi 23. tradicionalno tekmovanje v kuhanju kisle štajerske juhe (žüpe) v kotličku na prostem. Letošnje tekmovanje, ki ga je v okviru festivala Mačje mesto 2022 organiziralo Turistično društvo Radenci pod vodstvom predsednice Karmen Kavčič Žibret, je bilo na lepi lokaciji pod še nekaj preživelimi stoletnimi drevesi radenskega parka.

Na koncu so najboljši pred kamere stopili skupaj. FOTO: Dani Mauko

V okviru prireditve se je sicer dogajalo marsikaj zanimivega, zlasti za otroke, kjer je potekal omenjeni dvodnevni festival. Na samem tekmovanju, ki ga je povezoval Bojan Rajk, je ob številnih podobnih prireditvah v okolici nastopilo nekoliko manj, le osem ekip, ki so jih sestavljali glavni kuhar(ica), pomočnik in še kdo.

Težko delo za komisijo

Vsem ekipam so vse potrebno (meso, nogice, želodčke, pljučka, začimbe, pribor, kotliček, kuhalnico, drva in drugo) pripravili organizatorji, tekmovalci pa so si lahko kaj prinesli tudi sami, če so želeli lepše okrasiti delovni prostor, izboljšati okus jedi ... Dodali so le še svoje kuharsko znanje. Juhe so na koncu, ko jih je ocenila posebna komisija, brezplačno ponudili vsem obiskovalcem.

Člani komisije, ki so jo sestavljali Zdenka Tompa, Ida Mir in Feliks Kšela, niso imeli lahkega dela. Odločili pa so se za tri najboljše, in sicer je tokrat slavila ekipa Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela (Štefka Lesjak in Ivan Korošec). Drugo mesto je osvojila ekipa PGD Šratovci (Robert, Tadeja in Franjo Mulec). Tretje mesto sta si razdelili ekipi PGD Radenci-Boračeva (Branko Trstenjak in Zvonko Benko) in Turističnega društva Radenci (Marija Černjavič in Slavica Kavaš).