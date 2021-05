Nande spet na sprehodu: poglejte, s kom se je družil (FOTO)

Skrbnik Janez Cetin, Franci Kek in Ivo Daneu. FOTO: Osebni arhiv

Pero Lovšin. FOTO: Osebni arhiv

Nandu (spada med ameriške tekače)je stari znanec Ljubljane. Kdor se ob sobotah sprehaja po ljubljanskih mestnih ulicah, ga je zagotovo že srečal, ko se s svojim skrbnikomustavita in fotografirata ob vsakem, ki si to želi. Cetin je iz svojih nandujev Nandeta innapravil zvezdi turističnih krajev. Vsako soboto se Nande za priboljške pogaja na ljubljanski tržnici in sklepa nova prijateljstva ne le z otroki, ki brez zadržkov stopajo k njemu, temveč tudi z znanimi odraslimi.Cetin je te dni na facebooku objavil fotografijo, na kateri stain Nande. Nekateri so pomislil, da gre nemara za fotomontažo, kar pa je Cetin zanikal. »Srečali smo se na tržnici. Gospoda Kučana sem vprašal, ali se Nande lahko slika z njim, saj sta vendarle stara Ljubljančana, pa mi je odgovoril: 'Zakaj pa ne?' Pogovor je bil kratek, a sem izvedel, da tudi Kučana zanima naša živalca, ki je osvojila srca mnogih.«Nande je težak 35 kilogramov, in čeprav so nanduji načeloma plašni in se ne dajo udomačiti, kot je to uspelo njegovemu skrbniku, se je ob Kučanu počutil varnega. »Takoj sta postala prijatelja. Nande je bil zelo miren, čeprav je ponavadi prvi stik z ljudmi tak, da se kakšno minuto skriva za mano. A tukaj se ni nič sekiral in se je pustil Kučanu tudi objeti okoli vrat,« nam je pojasnil Cetin.Kamor koli Nande pride, vzbudi pozornost. Doslej se je tudi že fotografiral z ljubljanskim županom, sodnico, hrvaškim voditeljem... Cetin se spomni prigode z ljubljanskim županom, ko je nastala fotografija, na kateri se zdi, kot da se Nandu jezi na župana. Pa so se takrat iz srca nasmejali, da verjetno zato, ker je v Ljubljani preveč stopnic, po katerih le s težavo hodi.Cetin s ponosom pravi, da ima tudi željo, da bi se Nande fotografiral z vsemi strankarskimi veljaki in predsednikom vlade. »Nande ni politično obremenjen in hoče imeti vse za prijatelje. Hkrati pa opažamo, da kamor pridemo, se ljudje začnejo združevati, se pogovarjati. Tako je bilo tudi nazadnje na Tartinijevem trgu v Piranu, kjer se je z našim prihodom trg napolnil s pozitivno energijo. Spomnim se svoje mladosti, da smo se vedno brez težav pogovarjali z neznanci, zdaj pa je to že znanstvena fantastika in se le še grdo gledamo. Opažam pa, da Nande s svojim prihodom prinese nekaj lepega, ljudje, ki se ne poznajo, se začnejo meniti, prav tako pa z zanimanjem prisluhnejo, ko pripovedujem, kaj vse je Nande doživel na svojih potovanjih, učenju plavanja, pitju kavic v lokalih ... Vsak potem doda še kaj svojega in vedno se imamo lepo.«.