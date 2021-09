Krki podelili red za zasluge

Z več znanosti do rešitev

Ob jubileju je skulptura Krkina deklica z rastočo knjigo bogatejša za novo misel, ki sta jo na slovesnosti predstavila Krkina sodelavca: pomočnica vodje oddelka v Upravljanju kakovosti Ksenija Gačnik in vodja obrata OTO v Razvoju in Proizvodnji zdravil Martin Banovec. FOTO: Jože Suhadolnik

Na ploščadi pred Krkinim obratom Notol 2 je včeraj potekala slovesna akademija ob 50-letnici Krkinih nagrad. Poleg predsednika državnega svetase je je udeležil tudi predsednik republike, ki je ob tej priložnosti Skladu Krkinih nagrad vročil državno odlikovanje, red za zasluge, za 50 let Krkinih nagrad in spodbujanje znanstvenih dosežkov zlasti med mladimi. Kot predsednik uprave in generalni direktor podjetja Krka ter predsednik Častnega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad je odlikovanje prevzel»Akademska odličnost, združena z znanjem in delom, je to, kar potrebujemo za nenehni napredek: z novim znanjem, mladimi močmi, združenimi z izkušnjami mentorjev, z inovativnim in kakovostnim raziskovalnim delom je uspeh mogoče doseči,« so zapisali v utemeljitvi odlikovanja. Pa tudi da je Krka podelila že 2911 nagrad, in sicer vsako leto pet velikih, 25 za študente dodiplomskega in podiplomskega študija ter do 30 za srednješolce, saj je raziskovalno delo mladih čedalje pomembnejše. Na visokošolski ravni pa sklad nagrajuje doktorske, magistrske in specialistične naloge ter diplomska in samostojna raziskovalna dela s številnih področij znanosti in tehnologije, povezanih s farmacevtsko industrijo.​Veliko Krkino nagrado za raziskovalno nalogo je letos prejelo pet raziskovalcev, podelili pa so tudi 25 Krkinih nagrad in 17 posebnih pohval za raziskovalno nalogo. Med prejemniki je 11 doktorjev znanosti. V zborniku povzetkov raziskovalnih nalog, izdanem ob jubilejni, 50. podelitvi Krkinih nagrad, je dr., član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, poudaril, da sta nam znanost in tehnologija poleg boljšega življenja in številnih priložnosti prinesli tudi vrsto dilem, vprašanj in novih problemov, ki jih moramo rešiti.»Rešitve je možno poiskati samo z več znanosti, več in bolj poglobljenimi raziskavami, več in bolj usmerjenim razvojem, več in bolj ustvarjalnim delovanjem. Krkini nagrajenci bodo gotovo uspešno reševali prihajajoče izzive,« je še prepričan Rotar.