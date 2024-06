Legendarni smučarski šampion in zagotovo najbolj znani Tržičan Bojan Križaj se je že leta 2018 preselil v Ljubljano, prav toliko časa pa je na prodaj njegova luksuzna in nadvse prostorna vila, ki si jo je leta 1999 zgradil na skoraj dva hektara velikem zemljišču na robu tržiškega naselja Ravne. Prestižno 711 kvadratnih metrov veliko nepremičnino z notranjim bazenom, teniškim igriščem, vadiščem za golf, velnesom, vinsko kletjo in še 375 m2 veliko hišo za goste bodo morda zdaj le prodali. Ceno, ki je na začetku znašala slaba dva milijona, kasneje pa je dolgo vztrajala pri dveh stotisočakih manj...