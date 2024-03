Kresalova z vsemi topovi nad Janšo: »Ma ne ta predsednik SDS. On sistematično odganja vse ...«

Poslanec SDS Anže Logar verjame, da njegovo parlamentarno delo ne bo okrnjeno, potem ko je poslanska skupina zoper njega in njegova kolega Evo Irgl in Dejana Kaloha sprejela nekaj ukrepov, ker niso podpisali izjave o zvestobi stranki do konca mandata.

Dokler gospod Logar hodi okrog z glavo na svojem vratu, pomeni, da je to vsaj z malim soglasjem Janeza Janše​.

»Kot poslanec lahko sodelujem na vseh sejah odborov in to nameravam početi tudi naprej,« je dejal. Odnos stranke ga za zdaj ne moti, saj pravi, da je to pravica, ki jo ima vodstvo poslanske skupine, zato v tem ne vidi, da bi kakorkoli ovirali njegovo delo poslanca in tudi ne namerava spremeniti načina svojega delovanja.

Ko Kresalova spregovori o Janši ...

O zadnjem dogajanju v največji opozicijski stranki v luči ravnanja s tremi poslanci, ki niso podpisali izjave o zvestobi, je v oddaji Marcel na TV Slovenija spregovorila bivša političarka Katarina Kresal.

Tako meni, da bi si drugačen predsednik politične stranke vzgajal naslednike. »Ma ne ta predsednik SDS. On sistematično odganja vse potencialne naslednike.«

Je pa mnenja, da ne Logar, Irglova, ne Kaloh ne odhajao iz SDS, saj so to ljudje, ki so zrasli s stranko, so njeni nosilni konji. So prežeti z ideoologijo stranke, meni. In še: »Dokler gospod Logar hodi okrog z glavo na svojem vratu, pomeni, da je to vsaj z malim soglasjem Janeza Janše.«

Ker takoj, ko se pojavi kdo, ki bi lahko zavzel prvo mesto, so sankcije …je še dodala Katarina Kresal.